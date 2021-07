Parkplatz Forst Rantzau : A23 bei Tornesch: Polizei gabelt stark alkoholisiertes Ehepaar auf

Zeugen hatten angegeben, den Mann dabei gesehen zu haben, wie er mit seinem VW Transporter auf dem Autobahnparkplatz entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Im Laderaum des Fahrzeugs lag die Ehefrau des 56-Jährigen.

Tornesch | Wegen Trunkenheit im Verkehr wird nun gegen einen 56-Jährigen ermittelt, der am Donnerstagabend (29. Juli) auf dem Autobahnparkplatz Forst Rantzau bei Tornesch (Kreis Pinneberg) aufgefallen ist. Der stark alkoholisierte Mann gab an, nicht gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest zeigte 2,27 Promille an. Das hat Peggy Bandelin, Pressesprecherin der Polize...

