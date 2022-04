Unfall bei Tornesch : Beim Auffahren auf die A23: Corvette-Fahrer kracht frontal in Leitplanke

Wegen des Unfalls musste die A23 bei Tornesch für etwa eine Stunde gesperrt werden. Der Fahrer war mit der Corvette zuvor quer über die Autobahn geschleudert.

Tornesch | Er soll beim Auffahren auf die A23 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben: Ein Mann und eine Frau (beide Mitte 50) sind am Samstag (9. April) mit ihrer Chevrolet Corvette auf der A23 bei Tornesch (Kreis Pinneberg) verunglückt. Wie die Polizei an der Unfallstelle berichtete, war der Wagen kurz hinter der Auffahrt Tornesch nahezu frontal in die...

