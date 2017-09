90. Geburtstag dank mutiger Manager

vergrößern 1 von 2 Foto: plath 1 von 2

erstellt am 23.Sep.2017

Die Nordmark Arzneimittel GmbH &Co. KG ist in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden. Am Donnerstag wurde mit der Belegschaft gefeiert. Peter Tonne (Foto), der 2001 federführend an dem Prozess der Abspaltung von der BASF beteiligt war, ging zu Beginn der Festveranstaltung im großen Zelt kurz auf wesentliche Ereignisse der Firmengeschichte ein − ausgehend vom Apotheker Julius Wolf, der das Pharmaunternehmen 1927 in Hamburg gegründet hatte. Später wurde es an die BASF verkauft (1968) und schließlich der Knoll AG (1983/84) einverleibt.

Der Verlust der Eigenständigkeit der Nordmark hätte vor 17 Jahren auch zum Aus für die Nordmark führen können, wie Tonne erläuterte. Bereits 1996 war der Firmenname verschwunden, die Nordmark musste sich nun Knoll nennen. Um die Jahrtausendwende sollte das Uetersener Werk geschlossen werden. An die Zukunft der Branche und an die Vorteile der Eigenständigkeit glaubend, fassten die Knoll-Manager Tonne, Jan Lüdemann, Manfred Kurfürst, Jochen Gruber und Klaus Lämmerhirt 2001 den Entschluss, das Unternehmen aus dem Konzern herauszulösen und wurden sich mit dem Konzern handelseinig. Damals gab es rund 370 Mitarbeiter am Standort, heute sind es 600 (inklusive der Tochtergesellschaften auf dem Uetersener Firmengelände). Auch der Umsatz, so Tonne, habe einen erfreulichen Verlauf genommen − von 50 Millionen Euro (2001) auf jetzt 90 Millionen Euro. In den vergangenen Jahren seien, so der Firmengründer und Mitglied der Geschäftsführung, 250 Millionen Euro investiert worden. Die Zahlen belegten, dass das „Management Buy Out“ (MBO) vor 17 Jahren sehr erfolgreich gewesen sei.

Das forschende Unternehmen Nordmark hat sich zu einem der weltweit führenden Hersteller biologischer Wirkstoffe und Arzneimittel entwickelt. Und die Erfolgsstory soll weitergehen − mit der zweiten Geschäftsführergeneration um Firmengründersohn Jörn Tonne. Neben Peter und Jörn Tonne gehören dem Vorstand heute Detlev Baumeister und Franz J. Empl an. Bevor Peter Tonne zum Fassanstich bat, sagte der Seniorchef, dass er sich schon sehr auf den 100. Geburtstag der Nordmark freue.