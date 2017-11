80 Teilnehmer beim Polizeischießen

vergrößern 1 von 2 Foto: Plath 1 von 2

24.Nov.2017

Bei dieser Traditionsveranstaltung ist auch der leitende Polizeidirektor aus Bad Segeberg stets anwesend. Andreas Görs ließ es sich auch diesmal nicht nehmen und war zu Gast beim 44. Polizeischießen des Altreviers Uetersen. Die Organisation dieses Vergleichs liegt seit der Fusion beider Reviere in den Händen der Wedeler Polizei. Polizeirevierleiter Hartwig Ridder (Foto) war es auch, der das Schießen am Buß- und Bettag eröffnete. Der Erste Polizeihauptkommissar sagte, dass er sich über die Beteiligung sehr freue. Im Vereinsheim der Tornescher schützen hatten sich mehr als 80 Gäste eingefunden. Neben der Polizei selbst waren Bundeswehr, Zoll, Feuerwehr, die Amtsverwaltung Moorrege, die Stadt Tornesch, die Stadt Wedel, Schützen aus Uetersen und Tornesch sowie ein Presseteam am Start.

Geschossen wurde diesmal ausschließlich mit der Kleinkaliberwaffe, da der Umbau des Luftgewehrstands zwar abgeschlossen, der Stand jedoch noch nicht abgenommen worden sei, so Ridder. Daher habe man sich überlegt, mit dem Kleinkalibergewehr nicht nur auf ein 50 Meter entferntes Ziel anzulegen, sondern auch auf eine 100 Meter entfernte Scheibe. Auch Görs freute sich über die nach wie vor gute Resonanz auf das Einladungsschießen. Es sei in Zeiten vermehrter Sondereinsätze für die Polizei nicht leicht, solche Veranstaltungen durchzuführen. Görs nannte als Beispiel die Einsätze im und vor dem Holsteinstadion in Kiel bei Fußballspielen und beim G20-Gipfel. Solche Einsätze würde das Personal binden. Die Polizeidirektion Segeberg habe sich zudem für die „Einbruchsaison“ gut vorbereitet und eine Sonderkommission ins Leben gerufen, die allerdings ebenfalls Personal binde. Insofern sei er froh, dass ein solch freiwilliges aber gleichsam öffentlichkeitswirksames und damit wichtiges Treffen weiterhin veranstaltet werden könne.

Nach dem Schießen wurde zur gemeinsamen Einnahme einer Gulaschsuppe eingeladen. Die anschließende freie Zeit bis zur Pokalübergabe wurde für intensive Gespräche genutzt.