Pandemie-Bilanz : 657 Infizierte, 34 Todesfälle: So hat Corona im Jahr 2021 Tornesch getroffen

Das zweite Pandemie-Jahr hat auch vor Tornesch nicht Halt gemacht. 2021 gab es in der Stadt eine Vielzahl von Infektionen, außerdem Infektionsgeschehen in Pflegeheimen und Kitas.

Avatar_shz von Susi Große

17. Januar 2022, 07:00 Uhr

Das zweite Pandemie-Jahr hat auch vor Tornesch nicht Halt gemacht. 2021 gab es in der Stadt eine Vielzahl von Infektionen, außerdem Infektionsgeschehen in Pflegeheimen und Kitas.

Tornesch blieb 2021 von der Corona-Pandemie nicht verschont: Insgesamt haben sich im vergangenen Jahr in der knapp 14.000 Einwohner zählenden Stadt 657 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 34 Tornescher sind an oder mit Covid-19 gestorben – das sind 5,18 Prozent der Infizierten. Das geht aus Zahlen hervor, die Katja Wohlers, Pressesprecherin des Kreises Pinneberg, auf Anfrage von shz.de mitgeteilt hat.

Tornesch: Die meisten im Januar infiziert

853 Infizierte gab es 2021 in der knapp 19.000 Einwohner zählenden Nachbarstadt Uetersen. Im Kreis Pinneberg haben sich im vergangenen Jahr insgesamt 13.901 Menschen mit dem Virus infiziert, es gab 312 Todesfälle. Der an Hamburg grenzende Kreis ist damit nach wie vor in Schleswig-Holstein besonders stark von der Pandemie betroffen. „Generell lässt sich sagen, dass die Städte bei den Fallzahlen durchgehend höher liegen als in den ländlichen Kommunen“, erläuterte Wohlers. Tornesch ist da keine Ausnahme.

Im Jahresverlauf deutlich erkennbar gewesen sei laut Wohlers die sehr kritische Lage zu Beginn des Jahres, die Entspannung über den Sommer und der Wiederanstieg der Fallzahlen zum Herbst und Winter. Das bedeutet konkret für Tornesch: Von Januar bis März infizierten sich 278 Menschen, 128 waren es von April bis Juni. Von Juli bis September gab es in Tornesch lediglich 67 Neuinfektionen, von Oktober bis Dezember waren es wieder 184. Die wenigsten Fälle, nämlich drei, wurden im Juli gemeldet.

Weiterlesen: Corona im Kreis Pinneberg – Impfchaos, Lockdowns, Ausgangssperre: So hat sich die Pandemie in 2021 entwickelt

Im Januar waren 186 Menschen in der Stadt infiziert, so hoch waren die Tornescher Fallzahlen in keinem anderen Monat des Jahres. Der Inzidenzwert stieg am 28. Januar auf 523. Binnen einer Woche hatten sich 74 Menschen angesteckt. Diese hohe Zahl der Neuinfektionen war damals hauptsächlich auf das Infektionsgeschehen in den Pflegeheimen zurückzuführen, zwei von drei Einrichtungen waren betroffen. „Als Effekt der Impfungen ist erkennbar, dass die Zahl der Todesfälle zum Ende des Jahres deutlich geringer war als zu Beginn“, sagte die Kreissprecherin.

Corona-Ausbrüche: Mehrere Tornescher Kitas betroffen

Immer wieder gab es 2021 im Kreis Pinneberg einzelne Ausbruchsgeschehen, die sich in Schulklassen oder Betrieben, nach Feiern oder in Pflegeheimen ereignet haben – auch in Tornesch. So waren Mitte März, kurz nachdem Kindertagesstätten wieder in den Regelbetrieb wechseln durften, drei der sieben Kitas in der Stadt von einem Infektionsgeschehen betroffen. Die Kita Merlinweg musste aufgrund eines diffusen Infektionsgeschehens sogar zehn Tage geschlossen werden, knapp hundert Kinder wurden mit einer großen Testaktion auf das Virus untersucht.

„Die Menschen infizieren sich bei privaten Treffen, im Beruf, in Kitas, im privaten Umfeld, auch auf Feiern und auf Reisen. Kurz gesagt: Überall dort, wo Menschen zusammenkommen. Das erfahren wir, wenn sich die Betroffenen an den Kontakt mit einem Infizierten erinnern. Oft ist der Infektionsort aber auch unbekannt“, berichtete die Kreissprecherin.

Weiterlesen: Boostern gegen Corona: Diese Termine gibt es im Januar und Februar im Kreis

35- bis 59-Jährige am häufigsten infiziert

Differenziert man das Tornescher Infektionsgeschehen in 2021 nach Altersgruppen, haben sich Menschen im Alter von 35 bis 59 am häufigsten angesteckt: In dieser Gruppe waren es 223 Infizierte. Auch kreisweit gehörten die meisten Infizierten, nämlich 4840, dieser Altersgruppe an. Am zweithäufigsten waren in Tornesch die 15- bis 34-Jährigen (153 Infektionen) betroffen, dahinter folgt die Gruppe der Menschen ab 80 Jahren (105 Infektionen). Es gab 77 Infizierte im Alter von 5 bis 14 Jahren und 76 Infizierte der Gruppe 60- bis 79-Jährige. Am geringsten waren die Jüngsten, Kinder im Alter von 0 bis 4 Jahren, betroffen (23 Infektionen).

Auch interessant: