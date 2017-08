Kleiner Hund ganz groß : 60 Teilnehmerteams beim Rally-Obedience-Turnier in Tornesch

vergrößern 1 von 2 Foto: Waltraut Hinz-Hass 1 von 2

Uetersen | Es war, wie es immer war, wenn der Gebrauchshundeverein (GBV) Tornesch sein Rally-Obedience-Turnier – den Fun-Sport nach amerikanischem Vorbild – veranstaltet: Es regnete Bindfäden. „Wir haben sogar einen neuen Monat dafür ausgesucht, aber es nützt nichts“, sagte Trainerin und Mitorganisatorin Claudia Fischer leicht resigniert. Die knapp 60 Hundebesitzer aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Nordniedersachsen brachten – allesamt mit Regenbekleidung gewappnet – trotzdem gute Laune mit an den Goldenen Stern und lobten die perfekte Organisation vom Parcours bis hin zum Kuchenbuffet.

Beim Rally-Obedience-Wettbewerb kommt es darauf an, dass die Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Hund perfekt harmoniert. Alle Gehorsamsübungen sind auf einem gekennzeichneten Parcours innerhalb von vier Minuten exakt auszuführen und können mit maximal 100 Punkten bewertet werden.

Die Teams traten in fünf unterschiedlich schwierigen Klassen an. Sitz-, Platz- und Stehübungen, sich umeinander drehen, springen, Kommandos auf Distanz empfangen und ausführen, Slalom laufen, ohne Reaktion an Futter vorbeilaufen – die Vierbeiner und ihre Besitzer hatten es nicht leicht. An die höchste Klasse 3 mit 24 Übungen wagten sich nur zwei Teams, an Klasse 2 mit 22 Stationen zehn Teilnehmer. Die meisten Teams, jeweils 22, starteten in Klasse 1 mit 20 Übungen und in der Beginner-Klasse mit in Summe 18 Übungen. Für sie standen keine Spring- und Distanzübungen auf dem Programm; dennoch war höchste Konzentration gefragt. „Ich bin immer der schlechteste Part an der Leine“, sagte Gunda Sudeck lachend und lobte ihren talentierten Kleinspitz Isegrim, mit dem sie den Klasse-1-Parcours mit der Turnierhöchstwertung von 97 Punkten gewann. Zuletzt war die Seniorenklasse mit zwei Teams an der Reihe, in der zwölf Stationen ohne Spring- und Distanzübungen sowie ohne Linksdrehungen zu absolvieren waren. Claudia Tinnappel vom Dachverband DVG war mit den Ergebnissen sehr zufrieden: „Für das Wetter sind die Leistungen super. Vor allem die Hunde waren tapfer. Welcher Hund legt sich schon gern ins nasse Gras?“

