500 Euro fürs Museum : Audita Elmshorn spendet für Langes Tannen in Uetersen

500 Euro hat das Museum vom Elmshorner Club Audita erhalten. Der Scheck ist Fördervereinsvorsitzendem Ludwig Schröder während eines Clubabends auf dem Museumsgelände übergeben worden. Audita gehören aktuell 33 Frauen an.

Uetersen | Der Lions Club Elmshorn Audita ist ein reiner Damenclub. Stark auch an Kunst und Kultur interessiert, zog es die Frauen jüngst nach Uetersen und dort auf das Museumsgelände Langes Tannen. Im Rahmen des an der Heidgrabener Straße ausgerichteten Clubabends ist eine Spende in Höhe von 500 Euro übergeben worden, die Ludwig Schröder, Vorsitzender des Förde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.