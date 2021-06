Hydraulikschlauch geplatzt : Stichhafen in Uetersen: 50 Liter Öl versickerten im Erdboden

Bei dem havarierten Lkw handelte es sich um ein Entsorgungsfahrzeug, das gerade Papiercontainer leeren wollte. Der Unfall war kurz vor Abschluss der Arbeiten. Möglicherweise muss der Erdboden jetzt ausgekoffert werden.

Uetersen | Beim Leeren eines Papiercontainers am Stichhafen in Uetersen (Kreis Pinneberg) ist am Freitag (25. Juni) ein Hydraulikschlauch des entsorgenden Fahrzeugs geplatzt. Zirka 50 Liter Hydrauliköl gerieten so in die Umwelt. Die Feuerwehr Uetersen, die gegen 14.50 Uhr alarmiert wurde, und der Fahrer des Lkw streuten die unmittelbare Umgebung ab, konnten jedo...

