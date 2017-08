30 Jahre Blues

vergrößern 1 von 1 Foto: hfr 1 von 1

Sie gelten als das beste deutsche Bluesduo − Georg Schroeter und Marc Breitfelder. Am kommenden Mittwoch, 6. September, sind sie zu Gast in der Museumsscheune von Langes Tannen. Das Konzert mit den beiden Künstlern beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Café Langes Mühle und an der Abendkasse, die eine halbe Stunde vor Konzertbeginn öffnet. Sie kosten 15 Euro. Als bislang einzige Deutsche gewannen sie den internationalen Blueswettbewerb in Memphis, Tennessee USA. 2016 wurde das Duo erneut mit dem „German Blues Award“ ausgezeichnet.

