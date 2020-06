Polizei bittet um Hinweise : 30-jähriger Mann aus Tornesch wird vermisst

Weil die Fahndung bisher erfolglos verlief, bittet die Polizei dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

23. Juni 2020, 13:00 Uhr

Tornesch | Ein 30-jähriger Mann aus Tornesch (Kreis Pinneberg) wird seit Sonntagabend (21. Juni) vermisst. Wie Polizeisprecher Nico Möller mitteilt, wurde der Mann zuletzt am Abend des 20. Juni gegen 22 Uhr im Bereich der Straße Am Steinberg in Tornesch gesehen.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ist er mit einem schwarzen VW Touareg mit dem amtlichen Kennzeichen PI-BF 13 unterwegs. Eine intensive Fahndung seitens der Polizei mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ohne Erfolg. Daher bittet die Polizei nun dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Tatoos an beiden Beinen

Laut der Personenbeschreibung, die der Polizei vorliegt, ist der Vermisste etwa 1,8 Meter groß und wiegt zirka 140 Kilogramm. Er hat dunkles, kurzes Haar und trägt einen Dreitagebart. Außerdem erkennbar ist er an Tattoos an beiden Beinen und im Schulterbereich. Er ist möglicherweise mit einem Pullover mit der Aufschrift „Sons of Anarchy“ sowie einer Kappe bekleidet.

Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort des Torneschers erbittet die Polizei umgehend unter der Notrufnummer 110 abzugeben. Außerdem nimmt jede Polizeidienststelle Hinweise auf den Verbleib des Mannes entgegen.

