Infektionsschutz verschärft : 2G plus: So nimmt der Wedeler TSV die neuen Corona-Hürden

18. Januar 2022, 10:00 Uhr

Der Unmut über die neuen Beschränkungen bei den Sportlern hält sich laut Geschäftsstellenleiter Wolfgang Kärgel in Grenzen. In einigen Bereichen aber sei ein merklicher Rückgang der Teilnehmerzahl zu beobachten.

Mit der Einführung von 2G plus sind die Hürden für Sportler, die trotz Pandemie weiter an Trainingsstand, Fitness und Gesundheit arbeiten möchten, nochmal höher geworden. Wedels größter Sportclub, der Wedeler Turn- und Sportverein (WTSV), versucht trotzdem auf ganzer Breite, sein Angebot aufrecht zu erhalten.

Eine Woche nach Inkrafttreten der neuen Landesverordnung hat shz.de WTSV-Geschäftsstellenleiter Wolfgang Kärgel nach einer ersten Bilanz gefragt. Sein Tenor: Natürlich gebe es Beschwerden, diese hielten sich jedoch in Grenzen. Merklich sei dagegen die Zahl derer, die aufgrund von 2G plus aktuell nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen würden.

Kontrolle durch Trainer plus Stichproben durch den Verein

Impf- oder Genesenenstatus kontrollieren, Lichtbildausweise sichten, dazu aktuelle Testergebnisse checken: All dies fällt in den Aufgabenbereich der Trainer. Nicht immer einfach bei teils engen Verhältnissen zwischen Übungsleitern und Teilnehmern, weiß Kärgel. Um da Druck von den Trainern zu nehmen und die Einhaltung des notwendigen Kontrollprozederes zu gewährleisten, gibt es von Vereinsseite Stichproben-Kontrollen. Bislang ohne Probleme ans Licht gebracht oder schwarze Schafe überführt zu haben, so Kärgel.

Die neuen Hürden, sie schrecken nicht Wenige aber auch ab. Dies sei etwa beim Eltern-Kind-Turnen verstärkt zu beobachten, so Kärgel: „Wenn die Begleitpersonen nicht geboostert sind, ist es natürlich sehr aufwändig, sich jedes mal beim Testzentrum anzustellen.“ Die Folge: Die Kurse seien teils nur noch zur Hälfte besetzt. Erleichterungen durch Vor-Ort-Test? Auch diese Option habe man geprüft, aber als zu personalintensiv und aufwändig verworfen, sagt Kärgel.

Teilnehmerzahl im Reha-Bereich auf 60 Prozent zurückgegangen

Auch im Reha-Bereich, den der WTSV-Geschäftsstellenleiter mit rund 500 Teilnehmern, die nicht Mitglied im WTSV sind, beziffert, sei die Zahl der Belegungen infolge der Infektionslage in den Kursen auf aktuell etwa 60 Prozent zurückgegangen. Ein Rückgang, der schmerzt. „Das sind Einnahmen, die fehlen“, sagt Kärgel. Tatsächlich rechne der Verein hier mit den Krankenkassen ab und erhalte nur Geld, wenn die Teilnehmer auch tatsächlich vor Ort seien.

Anders die Mitgliedsbeiträge, die weiterlaufen, auch wenn sich die Kurs- und Trainingseilnehmer entschließen, ihre Angebote zeitweise nicht wahrzunehmen. In Sachen Austritte, die Corona vor allem in den Lockdown-Phasen verstärkt mit sich gebracht hat, habe es mittlerweile eine Konsolidierung gegeben. Die Mitgliederzahl habe sich bei etwa 1900 eingependelt, berichtet Kärgel.

Die Zielmarke liege indes deutlich höher. Zwar sei die Finanzmisere des Vereins, der zeitweise vor der Insolvenz stand, durch Abgabe von Halle und Vereinszentrum an die Stadt stabil. Mittelfristig müssten jedoch wieder mehr feste Mitglieder gewonnen werden und der Reha-Sport müsse wieder laufen.