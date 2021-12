Nach Museumsbrand in Uetersen : 2G-Regel: Clonmel gibt Irish-Folk-Konzert in der Klosterscheune

Geplant war das Konzert der Uetersener Gruppe Clonmel, die sich dem Irish Folk verschrieben hat, in der Museumsscheune von Langes Tannen. Die brannte im Oktober nieder. Daraufhin wurde das Konzert ins Kloster verlegt.

Uetersen | Vieles fällt aus, wird abgesagt. Kunst und Kultur droht in der laufenden Pandemie ein weiteres Mal zum Erliegen zu kommen. Doch unter 2G ist derzeit nach wie vor einiges möglich. Zumindest in Schleswig-Holstein. Ein Beispiel dafür ist das jüngste Clonmel-Konzert in der Gräfin-Bredow-Scheune im Uetersener Klosterbezirk. Das Konzert wurde wegen des Feue...

