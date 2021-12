Uetersen : 2G sorgt für gemischte Gefühle beim lokalen Einzelhandel

Ab Sonnabend (4. Dezember) soll auch für die meisten Einzelhandelsbetriebe die 2G-Regel gelten. Die Auswirkungen werden unterschiedlich eingeschätzt.

Uetersen | 2G wird ausgeweitet in Schleswig-Holstein. Schon vom kommenden Sonnabend (4. Dezember) an sollen nur noch Geimpfte und Genesene, immer bezogen auf Corona, Zutritt zu den Geschäften des Einzelhandels erhalten. Von der neuen Vorschrift des Landes sollen nur Geschäfte ausgenommen werden, die zur Kategorie „täglicher Bedarf“ zählen, also Grundbedürfnisse ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.