Heidgraben : 28.000 Euro für neuen Spielplatz

Heidgraben | In ihrer jüngsten Beratung wurden die Mitglieder des Heidgrabener Ausschusses für Jugend und Sport von Bürgermeister Ernst-Heinrich Jürgensen (SPD) darüber informiert, dass ein weiteres Angebot für die Ausstattung des Spielplatzes am Meisenstieg vorliegt. Im März hatten die Gemeindevertreter beschlossen, für die Anschaffung von Spielgeräten zur Wiederinbetriebnahme dieses Spielplatzes in Nachbarschaft zu dem neuen Wohngebiet am MarktTreff Haushaltsmittel in Höhe von 30,000 Euro bereitzustellen.

Das erst kurz vor der Ausschuss-Sitzung eingegangene Angebot zum Herrichten des Spielgeländes liegt inklusive Aufstellen eines Spielschiffes mit Rutsche bei 28.000 Euro. Vom Aufstellen eines „Hochwippers“ sei in dem Angebot abgeraten worden, weil dafür zu wenig Platz vorhanden sei, erläuterte der Bürgermeister. „Es ist richtig, daran zu denken, dass wir Freiraum brauchen. Es müssen ja Pflegearbeiten mit dem kommunalen Trecker durchgeführt werden können“, so Jürgensen. Die Auftragsvergabe für die Gestaltung des Spielplatzes erfolgt nun auf Grundlage dieses Angebotes.

Informiert wurden die Politiker auch über das Ergebnis einer Begehung von Sportanlagen des Heidgrabener Sportvereins. So wurde festgestellt, dass sich in einer Eiche hinter dem Aufenthaltshäuschen der Tennisabteilung Totholz befindet, das entfernt werden muss. Die technischen Möglichkeiten des Bauhofs würden ein Absägen des abgestorbenen Holzes ermöglichen. Das Problem besteht im Erreichen des Baumes. „Der Zaun hat keine Durchfahrt. Man müsste mit dem Trecker und technischem Gerät über ein Tennisfeld fahren und das ist in der Saison nicht so gut. Wir suchen noch nach einer Lösung“, so der Bürgermeister. Reparatureinsatz ist auch an anderer Stelle nötig. Ein Blick auf das Sportlerheim an den Fußballplätzen habe gezeigt, dass sich Putz von der Außenwand löse. „Auch das muss gemacht werden“, betonte Jürgensen.

Erfolgt ist inzwischen die ebenfalls im März von den Gemeindevertretern beschlossene Erneuerung des Ballfangzauns auf der östlichen Seite des Fußball-Naturrasenplatzes (Hauptplatz). Die Bauabnahme erfolgt in wenigen Tagen. 20 000 Euro waren im Haushalt für den neuen Ballfangzaun Richtung Gaststätte Heidekrug in den Haushalt eingestellt worden. Die Rasenpflege auf dem Fußballplatz ist durch ehrenamtliche Arbeit von Mitgliedern des Sportvereins intensiviert worden. Alle Maulwurfshügel wurden eingeebnet, mit Muttererde abgedeckt und Gras ausgesät. „Rasendüngung und Unkrautbekämpfung muss noch einmal erfolgen“, machte Gebhard Rühlow, Ehrenvorsitzender des Heidgrabener Sportvereins, als Aufgabe für die Gemeinde deutlich. Der Bauhof werde künftig zweimal in der Woche auf dem Fußballfeld mähen, um die Aktivitäten der Maulwürfe zu „stören“, kündigte der Bürgermeister an.

Dass für die Hörnum-Fahrt des Heidgrabener Sportvereins in den Sommerferien bislang nur 17 Anmeldungen vorliegen, sehen die Führung des Sportvereins und die Politiker mit Bedauern, aber auch mit der Hoffnung, dass noch Anmeldungen eingehen. „Wir denken nicht, dass diese schleppende Anmeldung etwas mit der Erhöhung der Beiträge zu tun hat, sondern eher damit, dass die jetzigen Mädchen und Jungen aus der Kinderabteilung die Betreuer noch nicht so kennen. Das ist ein Prozess, der da erst wieder stattfinden muss. Die Betreuer sind super, sie gestalten die Ferientage mit den Kindern in Hörnum sehr abwechslungsreich“, sagte der Vorsitzende des Heidgrabener Sportvereins Manfred Langer.

von Sylvia Kaufmann

erstellt am 21.Jun.2017 | 16:00 Uhr