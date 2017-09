260 Teilnehmer bei der Schießwoche

vergrößern 1 von 1 1 von 1

erstellt am 19.Sep.2017 | 15:56 Uhr

Die Schießwoche der Grünen Schützen ist Geschichte. 34 Mannschaften mit 144 Teilnehmern und 120 Einzelschützen haben sich an dem fünftägigen Ereignis im Vereinsheim an der Kuhlenstraße 2 beteiligt. Die letzten beiden Tagespokale gingen an Bernd Willms (Foto), dem eine hervorragende Zehn (Teiler 43) gelang und an Marion Oppermann, die die exakte Scheibenmitte noch knapper verfehlte (Teiler 24).

Bislang mündete die Schießwoche in die Vorbereitungen des Schützenfests mit Proklamation der neuen Majestät. Mit Beginn dieses Jahres ändert sich der Ablauf. Laut Beschluss der Mitgliederversammlung werden die Schützenfeste in das Frühjahr verlegt.

Vorsitzender Hans-Peter Hildebrandt, zugleich amtierender König, erläuterte gegenüber unserer Zeitung die Gründe: „Das Schützenfest haben wir aufgrund der vielen Veranstaltungen im August und September in Uetersen und Umgebung in das nächste Frühjahr verlegt, es findet vom 9. bis zum 11. März statt. Wir erhoffen uns davon eine größere Resonanz. Das Fest soll nicht nur von Schützen, sondern auch von der Bevölkerung besucht werden.“ Im Frühjahr, so die Hoffnung der Schützen, finden mehr Menschen Zeit und haben Lust, sich von der bunten Szenerie erfreuen zu lassen.

Noch einmal kommt Hildebrandt auf die Schießwoche zu sprechen. Aus der Statistik gehe hervor, dass sich viele der Jedermänner mehrmals im Schützenverein eingefunden hätten, um das Ergebnis zu verbessern. In der Woche seien etwa 2600 Schuss Luftgewehrmunition verbraucht worden.

Neben den Tagespokalen ging es bei diesem Wettbewerb um weitere Pokale und auch um Sachpreise. Die Gewinne werden den Siegern der Wettbewerbe am Freitag, 13. Oktober, im Schützenheim überreicht. Alle Preisträger werden schriftlich informiert.