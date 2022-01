Besonderes Datum zum Heiraten : Hochzeitsstadt Uetersen: Noch freie Termine für 22. Februar 2022

Was für ein Datum für den vielleicht schönsten Tag im Leben: Der 22.2.22 wird viele Paare ins Eheglück führen. In Uetersen haben sich bereits fünf Paare angemeldet. Doch es gibt noch freie Plätze.

Uetersen | Uetersen ist nicht nur Rosen-, sondern auch Hochzeitsstadt. Verheiratet wird hier fast täglich – außer sonntags. Am letzten Tag der Woche (nach gregorianischem Kalender) darf seit 2017 keine Eheschließung mehr erfolgen. Das Verheiraten am Sonntag wurde Uetersen von Landesseite verboten. Wie gut daher, dass der 22. Februar ein Dienstag ist, also der 22...

