2018: Messe zum Thema Gesundheit

erstellt am 25.Nov.2017 | 16:05 Uhr

Bei der ersten Sitzung des neuen Gremiums im Büro des Freiwilligen Forums in der Diakoniestation Uetersen wurden die Vorstellungen für das kommende Jahr erörtert. Im Zentrum dabei stand der an das Gremium herangetragene Wunsch, im kommenden Jahr eine Gesundheitsmesse zu veranstalten.

Die Idee soll weiter verfolgt werden. Das Leitungsteam des Forums freut sich, wenn andere Institutionen mit der gleichen Zielsetzung Kontakt zur Gruppe aufnehmen, damit dieser Wunsch womöglich in 2018 Wirklichkeit werden kann. Zu erreichen ist das Forum telefonisch unter (0 41 22) 4 36 22. Weiteres Thema war die Mitgliederentwicklung. Unterstützer seien willkommen, hieß es, um den Bedarf der Hilfeleistungen auffangen zu können. Es wurden Überlegungen angestellt, wie das Freiwilligen Forum sich in Zukunft mehr und besser in der Öffentlichkeit präsentieren kann. Die Verlegung der wöchentlichen Sprechstunde, jeweils freitags von 10 bis 12 Uhr in das Uetersener Rathaus sei ein erster Schritt gewesen. Auch eine regelmäßige Präsentation auf dem Uetersener Wochenmarkt ist ab März wieder geplant.