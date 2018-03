200 Gäste tanzen beim Sportlerball

Ausverkauftes Haus bei Ratjen

21. März 2018, 16:05 Uhr

Große Freude bei Rita Saß und ihrem Team von Sport & Spass. Der Sportlerball in der Gaststätte Zur Erholung war ausverkauft. 200 Gäste konnten begrüßt werden. Und nicht nur Mitglieder wollten das Tanzbein schwingen. Auch Angehörige anderer Uetersener Sportvereine hatten sich angemeldet. Einige Besucher gehörten gar keinem Sportverein an. Sie waren erschienen, weil etwas geboten wurde, was Freude bereitete.

Dafür, dass das Parkett nicht geschont wurde, sorgte DJ Kohrt aus Neuendeich. Mit Jens Kohrt hätten sie beste Erfahrungen gemacht, so Saß im Gespräch mit unserer Zeitung. Und der junge Mann aus der Nachbargemeinde der Rosenstadt überzeugte auch diesmal mit der richtigen Musikauswahl. Der Sportlerball genießt eine lange Tradition in Uetersen. Einige Jahre gab es ihn nicht, weil das Interesse an solchen Bällen spürbar abgenommen hatte. Doch dann versuchten alle Uetersener Sportvereine, diesen Ball wiederzubeleben, schließlich übernahm Sport & Spass die Federführung bei Planung und Durchführung. Zum zweiten Mal ist die Tanzveranstaltung in der Gaststätte Zur Erholung an der Mühlenstraße ausgerichtet worden. Und der Termin für 2019 steht bereits: Am 16. März des kommenden Jahres soll erneut schwungvoll bis in den Morgen hinein getanzt werden. Ob es erneut eine Verlosung von Sachpreisen, wie diesmal, geben wird, bleibt den Organisatoren überlassen.