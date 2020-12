Raub in der Rosenstadt : 20-Jährige wird im Bleekerpark in Uetersen überfallen

Ihr Rucksack mit Bargeld und persönlichen Gegenständen wurde gestohlen. Der Täter konnte fliehen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung.

von Klaus Plath

15. Dezember 2020, 17:38 Uhr

Uetersen | Wie die Polizei erst am Dienstag (15. Dezember) mitgeteilt hat, ist bereits am Montag (7. Dezember) eine Fußgängerin im Cäcilie-Bleekerpark an der Bleekerstraße in Uetersen (Kreis Pinneberg) ausgeraubt worden. Der 20-Jährigen wurde ihr Rucksack entwendet. Der Überfall geschah, wie die Polizei berichtet, gegen 18.20 Uhr.

Aufdruck: Deutsche Bahn

Der Rucksack, den der nach wie vor unbekannte Mann erbeutete, war schwarz mit rotem Schriftzug „Deutsche Bahn“. In dem Behältnis befanden sich ein dreistelliger Geldbetrag sowie persönliche Gegenstände. Der Räuber flüchtete nach Angaben der Polizei in Richtung Seminarstraße und kann wie folgt beschrieben werden: zirka 18 bis 20 Jahre alt, hellhäutiger Typ. Er trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Fahnder bitten um Hinweise von Bürgern, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dieser Tat geben können. Die Polizisten sind unter Telefon (04101) 2020 erreichbar.