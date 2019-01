Polizei bittet um Mithilfe : 15-Jährige aus Wedel wird vermisst

Die Jugendliche wurde zuletzt am Abend des 18. Januars in der Nähe der Theodor-Storm-Allee in Uetersen gesehen.

28. Januar 2019, 12:30 Uhr

Wedel/Uetersen | Seit zehn Tagen wird die 15-jährige Giselle K. aus Wedel vermisst. Das teilt die Polizei mit. Die Jugendliche wurde zuletzt am Abend des 18. Januars in der Nähe der Theodor-Storm-Allee in Uetersen gesehen.

In Uetersen habe sie ein Jugendwohnheim verlassen. Das Mädchen ist etwa 1,70 Meter groß und hat schwarzes schulterlanges Haar. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise unter Telefon 110.

