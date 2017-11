14 neue Wohnungen entstehen

vergrößern 1 von 1 Foto: svk 1 von 1

von Sylvia Kaufmann

erstellt am 28.Nov.2017 | 16:05 Uhr

Einstimmig schlossen sich die Mitglieder der Gemeindevertretung Groß Nordende der Empfehlung des Bauausschusses an und stimmten dem Entwurf für den Bebauungsplan 5 zu. Südlich der Straße am Gemeindezentrum und westlich der Dorfstraße sollen auf einem Grundstück, das derzeit noch kleingewerblich genutzt wird, zwei Mehrfamilienhäuser mit etwa 14 Wohneinheiten, eine gemeinschaftliche Stellplatzanlage sowie eine gemeinschaftliche Müllplatzanlage entstehen können. Das Grundstück befindet sich in Privateigentum, die Gebäude für die gewerbliche Nutzung und Lagerzwecke sollen abgerissen werden.

Die Gemeindevertretung hatte im Juni beschlossen, den Bebauungsplan 5 aufzustellen. Mit der Durchführung des Planverfahrens wurde entsprechend der Beschlussfassung das Wedeler Stadtplanungsbüro Möller beauftragt. Das Büro hat den Entwurf für den Bebauungsplan unter Berücksichtigung eines schalltechnischen Prognosegutachtens erarbeitet. „Der Bebauungsplan-Entwurf wurde in der Sitzung des Bauausschusses am 11. Oktober beraten und gebilligt“, teilte der Vorsitzende des Bauausschusses Hartmut Sieloff von der Wählergemeinschaft unabhängiger Bürger (GuB) den Gemeindevertretern mit.

Die Gemeinde will mit dem Bebauungsplan ein allgemeines Wohngebiet ausweisen und die Errichtung von zwei Mehrfamilienhäusern in dreigeschossiger Bauweise ermöglichen. Die Firsthöhe wurde mit elf Metern festgesetzt.

Der Plangeltungsbereich mit einer Fläche von 2184 Quadratmetern wird von der Dorfstraße (B431) erschlossen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit, der Vermeidung von Konfliktsituationen sowie zur Reduzierung der Ein- und Ausfahrten an der Dorfstraße wird es entlang der östlichen Grenze des Plangeltungsbereichs keine Zuwegzungen geben.

Die Erschließung des Bereichs soll nur über die geplante Grundstückszufahrt zur gemeinschaftlichen Stellplatzanlage erfolgen. Mit dem Beschluss der Gemeindevertretung erfolgt die öffentliche Auslegung des Entwurfs zum Bebauungsplan 5 und die Beteiligung von Behörden und Trägern öffentlicher Belange.