Abschied aus Uetersen : Nach 134 Jahren: Darum schließt die Stadtbäckerei Rönnfeld

1888 wurde die Stadtbäckerei Rönnfeld in Uetersen gegründet. Nach 134 Jahren schließt Bäckermeister Olaf Rönnfeld den Betrieb zum 20. März. Vor allem die hohe Arbeitsbelastung sei ausschlaggebend dafür gewesen, sagt er.

Uetersen | Das ist keine gute Nachricht: Gegenüber shz.de hat Bäckermeister Olaf Rönnfeld am Mittwoch (23. Februar) erklärt, sich ins Privatleben zurückziehen und seine Stadtbäckerei, gelegen im Großen Sand 57, zum 20. März schließen zu wollen. Als Grund dafür führt er insbesondere die körperliche Belastung an. „Ich betreibe seit Jahren Raubbau an Körper und Gei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.