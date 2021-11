Unfallflucht : 13 Jahre altes Mädchen bei Verkehrsunfall in Tornesch verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Tornesch ist ein 13 Jahre altes Mädchen von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die Autofahrerin beging Unfallflucht. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Uetersen | Am Donnerstag (25. November) hat sich laut Anzeige bei der Polizei in Uetersen gegen 15.30 Uhr an der Esinger Straße/Ecke Bockhorn in Tornesch ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 13 Jahre altes Mädchen verletzt wurde. Die Unfallgegnerin beging Fahrerflucht und wird nun gesucht. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei unter Te...

