111 Jahre alt geworden : Uetersen älteste Bürgerin: Das ist Elisabeth Schlink

Seit bereits drei Jahren lebt die gebürtige Westpreußin im Senioren- und Pflegeheim Haus am Rosarium. Dort wird sie liebevoll betreut. Am Freitag (3. Dezember) feierte sie einen ganz besonderen Geburtstag.

Uetersen | Sie ist die älteste Bürgerin der Rosen- und Hochzeitsstadt und mutmaßlich auch die zweitälteste Einwohnerin Schleswig-Holsteins. Am Freitag (3. Dezember) feierte Elisabeth Schlink ihren 111. Geburtstag. Schlink ist in Westpreußen geboren und im Alter von 80 Jahren nach Uetersen gezogen. Seit drei Jahren lebt sie im Senioren- und Pflegeheim Haus am Ros...

