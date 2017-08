Sanierung und Modernisierung : 100.000 Euro für Torneschs Schulen

vergrößern 1 von 1 Foto: Philipp Dickersbach 1 von 1

Tornesch | Sommerferien. Das bedeutet auch: Zeit für Reparaturen und Sanierungsmaßnahmen in den Schulen. Während Kinder und Jugendliche sechs Wochen Freizeit genießen können, wird in den Bildungseinrichtungen in Tornesch kräftig gearbeitet. Rund 100.000 Euro investiert die Stadt in ihre beiden Grundschulen. An der Fritz-Reuter-Schule (FRS) wird derzeit das Lehrerzimmer umgebaut. Der Raum erhält einen neuen Zugang und auch eine neue Küche entsteht. „Die alte hatte Jahrzehnte auf dem Buckel“, erläutert Joachim Hinz vom Bau- und Planungsamt der Stadt Tornesch. Für die Lehrer steht mit dem Beginn des neuen Schuljahrs mehr Platz zur Verfügung.

An der FRS wird zudem der Brandschutz ertüchtigt. Die entsprechenden Wände sind bereits eingezogen, im nächsten Schritt folgen nun die Schutztüren. „Im Brandfall schließen sie automatisch“, erläutert Hinz. Zeitgleich öffne sich ein Fenster. Stück für Stück, Jahr für Jahr, wird die Grundschule an der Königsberger Straße, die 1955 gebaut wurde, auf Vordermann gebracht. Im vergangenen Sommer wurde damit begonnen, Akustikdecken einzubauen. Das wird in diesen Wochen fortgesetzt. Die Decken reduzieren die Lärmemissionen deutlich, so Hinz. Auch in den Räumen der ehemaligen Wilhelm-Busch-Schule werden die Akustikdecken eingezogen − zur Freude von Britta Huß und Ute Hauschildt, die dort die Betreuungsklasse der Grundschule leiten. Nach Unterrichtsschluss werden dort bis zu 170 Kinder aufgenommen. Auch in den ersten drei Ferienwochen gab es jede Menge Programm. Bis zum neuen Schuljahr ist nun erstmal Pause.

Den Flair der 1950er- und 60er-Jahre versprühen die Pavillon-Klassen an der FRS, die unter anderem auch von der Volkshochschule genutzt werden. Die Sanierung der Räume samt Sanitärbereich steht laut Hinz auf der Agenda der Verwaltung, die Politik muss allerdings noch zustimmen. Auch einen Fahrstuhl soll die Reuter-Schule bekommen.

Kautschuk kommt erstmals zum Einsatz

In Esingen, an der Johannes-Schwennesen-Schule (JSS), steht in diesen Wochen insbesondere die Sanierung von Decken und Fluren an. Dabei kommt erstmals Kautschuk zum Einsatz. Dieser wird in die Flur-Wände eingebaut. Hintergrund: Er ist leicht abzuwischen, die Spuren der Schüler somit besser zu entfernen als bislang. „Die Flure werden mit der Sanierung auch heller“, betont Hinz.

Die JSS besteht aus einem 1906 gebauten und mittlerweile denkmalgeschützten Altbau und einem Anbau aus den 1970er-Jahren. Geplant ist laut Hinz, Wohnungen, die sich derzeit im Altbau befinden, wieder zu Klassenräumen umzubauen. Ein Projekt, das in naher Zukunft anstehe, so der Bauamtsmitarbeiter. Angekommen ist an den beiden Tornescher Grundschulen auch die moderne Internettechnik. In den Sommerferien wird ein flächendeckendes Wlan-Netzwerk eingerichtet.

An der Klaus-Groth-Schule (KGS) stehen in diesem Sommer keine größeren Arbeiten an. Doch für die Hausmeister gibt es an der Gemeinschaftsschule dennoch einiges zu tun. Die Ferien bieten ihnen unter anderem die Gelegenheit für eine Bestandsaufname in den Klassenräumen und Wartungsarbeiten, etwa an den Brandmeldeanlagen. Kleinere Arbeiten stehen auch im Jugendzentrum JottZett an. „Zeiten zu finden, in denen repariert werden kann, ist schwierig“, betont JottZett-Leiter Dieter Krüger. Deswegen werden die wenigen Tage, in denen das Jugendzentrum an der KGS im Jahr geschlossen hat, stets genutzt.

Ausnahmsweise herrscht in diesem Jahr in der Klaus-Groth-Schule auch in den Ferien Leben. Dafür sorgen die Kinder der DRK-Kita an der Friedlandstraße, die ihre Einrichtung wegen der Komplettsanierung verlassen mussten und in der KGS vorübergehend ein neues Zuhause gefunden haben.

von Philipp Dickersbach

erstellt am 16.Aug.2017 | 12:00 Uhr