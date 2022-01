Afghanin in Ahrensburg erstochen : Tote Frau in Flüchtlingsunterkunft: Mord-Anklage gegen Ehemann

Durch 28 scharfe Verletzungen, mutmaßlich mit einem Messer zugefügt, ist eine 23-Jährige in einer Flüchtlingsunterkunft in Ahrensburg getötet worden. Der Ehemann muss sich bald wegen Mordes vor Gericht verantworten.

Avatar_shz von Susanne Link

18. Januar 2022, 12:05 Uhr

Durch 28 scharfe Verletzungen, mutmaßlich mit einem Messer zugefügt, ist eine 23-Jährige in einer Flüchtlingsunterkunft in Ahrensburg getötet worden. Der Ehemann muss sich bald wegen Mordes vor Gericht verantworten.

Eine leblose junge Frau liegt in einer Ahrensburger Flüchtlingsunterkunft. Nach der Obduktion steht fest: Die Afghanin, die am 7. September tot aufgefunden wurde, ist verblutet. Durch insgesamt 28 scharfe Verletzungen, mutmaßlich mit einem Messer zugefügt, wurde die 23-Jährige getötet.

Weiterlesen: Tote Frau in Flüchtlingsunterkunft in Ahrensburg entdeckt

Weiterlesen: Obduktionsergebnis: 23-jährige Afghanin in Ahrensburg verblutet

Ehemann behauptet, dass sich seine Frau selbst umgebracht hat

Die weitere Entwicklung ist abenteuerlich: Ihr eigener Ehemann, der sich bald wegen des Verdachtes des Mordes vor Gericht verantworten muss, informiert die Behörden über die Leiche in dem Wohncontainer.

Susanne Link

Per Reisebus hatte der Mann versucht Deutschland in Richtung Mailand zu verlassen. Bei einer routinemäßigen Polizeikontrolle an der A9 in Bayern verstrickt sich der 38-Jährige allerdings in Widersprüche.

„Im Rahmen seiner daraufhin veranlassten Vernehmung gab der Mann an, dass seine Ehefrau tot in der gemeinsamen Wohnung in Ahrensburg liege, wo sie sich zwei Tage zuvor selbst gerichtet haben soll“, erklärte Dr. Ulla Hingst, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck.

38-Jähriger wird Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen

Doch diese Selbstmord-Theorie des Ehemannes ist schnell vom Tisch. Bereits kurz nach dem Auffinden der Leiche stand der 38-Jährige unter dem dringenden Verdacht des Totschlags. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Weiterlesen: Dringender Tatverdacht: Untersuchungshaft für Ehemann beantragt

Die Staatsanwaltschaft Lübeck geht inzwischen nicht mehr von Totschlag, sondern von Mord aus niedrigen Beweggründen aus. Sie hat jetzt Anklage gegen den Ehemann des Opfers erhoben. Wann der Prozess gegen den 38-Jährigen beginnt, ist noch unklar, verhandelt wird vor der I. Großen Strafkammer, dem Schwurgericht, des Landgerichts Lübeck.

Der Vorwurf des Mordes aus niedrigen Beweggründen wurde nach Abschluss der Ermittlungen und Würdigung des ermittelten Sachverhaltes erhoben. Oberstaatsanwalt Christian Braunwarth

„Der Vorwurf des Mordes aus niedrigen Beweggründen wurde nach Abschluss der Ermittlungen und Würdigung des ermittelten Sachverhaltes erhoben“, sagt Oberstaatsanwalt Christian Braunwarth. Die Tat soll sich in der Nacht zum 6. September ereignet haben. Weitere Auskünfte können derzeit aufgrund der bevorstehenden Gerichtsverhandlung nicht erteilt werden.

Mord aus sittlich verwerflichen und verachtenswerten Gründen

Im Gegensatz zum Totschlag muss bei Mord eines von mehreren Merkmalen der Tötung zugrunde liegen. Im Strafgesetzbuch werden folgende Mordmerkmale aufgeführt: Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Habgier, niedrige Beweggründe, zur Ermöglichung oder Verdeckung einer anderen Straftat. Mörder ist auch, wer heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln einem anderen Menschen das Leben nimmt.

Peter Wüst/rtn

Bei Mord aus niedrigen Beweggründen muss eine besondere Verwerflichkeit der Tat vorliegen. Beispielsweise gilt eine Tötung aus Rachsucht ohne nachvollziehbare Gründe, aus Wut, weil der Geschlechtsverkehr verweigert wurde oder aus Eifersucht, damit kein anderer den Partner haben kann, als niedriger Beweggrund.

Mord wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.