„Lernen, sich selbst zu helfen“ : Tornesch: 50 Sprachpaten im Einsatz im Einsatz

Tornesch | Etwa zwei Jahre sind vergangen seit der Massenflucht nach Deutschland. In Tornesch bildete sich zu dem Zeitpunkt das Sprachcafé „Come TOgether“. Mittlerweile ist die große Fluchtwelle abgeebbt, doch das Sprachcafé und seine Helfer stehen den insgesamt 281 Flüchtlingen in Tornesch immer noch zur Seite.

„Unsere Schützlinge haben einen sehr unterschiedlichen Entwicklungsstand“, erzählt Brigitte Berger, ehrenamtliche Flüchtlingskoordinatorin der Stadt. „Viele, die in ihrer Heimat schon in einer Lehre oder im Studium und somit an ein strukturiertes Leben gewöhnt waren, sind hier relativ schnell klargekommen.“ Unter ihnen gebe es auch Überflieger, so Berger, zum Beispiel ein junger Mann, der in Syrien Informatik studierte. „Er war enttäuscht, dass seine Studienleistungen hier nicht anerkannt wurden. Wir zeigten ihm die richtigen Wege auf, und jetzt absolviert er ein duales Studium beim Softwarehersteller SAP in Mannheim.“ Seine insgesamt zwölfköpfige Familie, die in Heidgraben lebt, managt er von dort aus.

Allerdings sind noch immer viele Migranten auf Hilfe angewiesen. Außerdem kommen auch immer wieder neue Geflüchtete dazu, die aus anderen Regionen Deutschlands nach Tornesch ziehen. Beim Sprachcafé stoßen sie auf ein mittlerweile gut erprobtes Netzwerk aus Helfern. „Jeder Sprachpate macht, was er am besten kann“, sagt Berger. So wie Bernhard Wolf, der bei handwerklichen Tätigkeiten hilft oder das Reparieren kaputter Fahrräder anleitet.

Gabi Balk hat sich inzwischen zur Expertin für Einschulungen und die Vermittlung von Kita-Plätzen entwickelt. Imme Stade war die Erste, die ohne Berührungsängste auch allein reisenden jungen Männern in ihren WGs ersten Sprachunterricht gab. Die Hausaufgabenüberwachung der Flüchtlingskinder in den Räumen der Kirche leitet Stefanie Hahn. Die Gynäkologin im Ruhestand, Maria-Donata Fendel, übernahm die Betreuung der schwangeren Basma Brimo aus Aleppo, deren inzwischen einjährige Tochter Maria nach ihrer deutschen „Oma“ benannt ist.

Geht es um den Kampf durch den Ämterdschungel, ist Berufsbetreuer Claus Baumgarten Experte. Iljana Rösicke-Wulff und Karola Schwarz betreuen das wöchentliche Café, und Menschen wie Wilfried Schmidt und Wilfried Brummer helfen beim Deutschlernen, indem sie regelmäßig vorbeikommen und mit den Flüchtlingen sprechen. Viele Sprachpaten, zum Beispiel Manuela Jörgens, Bärbel Wolf und Gerd Mohrdieck, packen überall mit an, wo es nötig ist. „Mittlerweile haben wir natürlich eine persönliche Bindung zu unseren Schützlingen“, erzählt Berger. Das könne sehr schön sein, aber auch sehr schwierig, denn die persönlichen Dramen und teils schrecklichen Schicksale gingen zu Herzen. „Viele Flüchtlinge hier haben Angehörige in Not, die noch auf der Flucht sind. Oder in Kriegshandlungen erschossen wurden.“

Einige Freiwillige, die zunächst engagiert dabei waren, scheiterten zudem an der Diskrepanz zwischen ihren Erwartungen und der Wirklichkeit. „Manche tendierten dazu, sich zu sehr einzumischen. Und sie waren enttäuscht, dass die Flüchtlinge anders reagierten als gedacht“, so Berger. Doch mit 30 bis 50 aktiven Helfern hat sie immer noch eine starke Truppe. Auch die Flüchtlinge mussten im Laufe der Zeit umdenken. „Nach ihrer Ankunft haben sie alles bekommen, was sie benötigten. Nun müssen sie lernen, sich selbst zu helfen“, resümiert Berger. Das Sprachcafé diene auch der Vernetzung der Flüchtlinge untereinander, damit sie sich gegenseitig unter die Arme greifen. Einige Angebote für die Migranten hätten sich auch im Laufe der Zeit erübrigt. „Früher hatten wir hier noch separate Sportangebote. Die brauchen wir jetzt nicht mehr, denn die Flüchtlinge sind in den Sportvereinen gut integriert. Darüber freue ich mich“, so Berger.



von Mika Eschke

erstellt am 22.Aug.2017 | 12:00 Uhr