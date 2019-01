Getötete 39-Jährige : Tod in der Silvesternacht: 3000 Euro Belohnung für Hinweise

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen des Vorfalls in der Silvesternacht und hofft auf Hinweise.

von Eckard Gehm/shz.de

08. Januar 2019, 13:00 Uhr

Schönberg/Kiel | Eine Woche nach dem Tod einer Frau beim Silvesterfeuerwerk in Schönberg (Kreis Plön) haben die Ermittler noch keinen Tatverdächtigen ausmachen können. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft Kiel am Dienstag eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgelobt. Außerdem hat die Polizei das Hinweisportal freigeschaltet. Sie bittet Personen, die in der Silvesternacht Videos oder Fotos im Bereich Schönberg gemacht haben, diese unter dem Stichwort „Silvester Schönberg“ hochzuladen.

„Die Auswertung der Hinweise und der am Tatort gesicherten Spuren dauert an“, sagte Polizeisprecher Matthias Felsch. Gleiches gelte für die Arbeit mit dem virtuellen Tatort, der mittels 3D-Scanner erstellt wurde und es ermöglichen könnte, die Richtung zu bestimmen, aus der geschossen wurde.

Splitter deuten auf Querschläger oder Zerlegungsgeschoss hin

Die dreifache Mutter Nina D. (39) war durch einen Schuss in den Kopf getötet worden, als sie vor dem Reihenhaus der Familie das Feuerwerk beobachtete. Die bei der Obduktion gesicherten Metallsplitter gehören laut Polizei zu einem Projektil. Aus was für einer Waffe es abgefeuert wurde, sei noch unklar so Felsch. Zum Kaliber und Munitionstyp macht die Polizei keine Angaben.

Da nur Splitter gefunden wurden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich um ein Zerlegungsgeschoss handelt, das so konstruiert ist, dass beim Aufprall möglichst viele Splitter entstehen. Aber auch Reste eines Querschlägers sind denkbar.

Spielplatz rückt ins Visier der Ermittler

Mit Metalldetektoren und Spürhunden suchten Beamte den Tatort und seine Umgebung tagelang nach Munitionsresten ab. Felsch: „Das Problem dabei war, dass die Anwohner nach der Silvesternacht vorbildlich gefegt und aufgeräumt haben.“ Nach Hinweisen von Anwohnern, nahmen die Ermittler einen Spielplatz ins Visier, 150 Meter vom Tatort entfernt. „Hier soll sich eine Personengruppe aufgehalten haben“, sagte Felsch.

Die Anwohnerbefragung habe einiges an Hinweisen ergeben, die nun abgearbeitet würden. Zeugen würden trotzdem weiter gesucht. „Wer verdächtige Personen gesehen hat, möglicherweise mit einer Schusswaffe oder ähnlichem Gerät, mit dem man Patronen abfeuern kann, der möge sich an die Kriminalpolizei in Kiel wenden“, bittet Felsch. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die sich in der Zeit zwischen 22 Uhr und 3 Uhr, im Dichterviertel (Goethestraße, Schillerstraße Hebbelstraße, Herderstraße, Uhlandstraße und Probsteier Platz) aufgehalten oder diese durchquert haben, unabhängig davon, ob sie besondere Beobachtungen gemacht haben und die noch nicht im Rahmen der Nachbarschaftsbefragung von der Polizei angehört wurden.

Hinweise werden unter der bekannten Telefonnummer der Kriminalpolizei 0431/1603333 entgegengenommen.

