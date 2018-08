Mehrere Kurzschlüsse : Tausende Haushalte in Plön für zwei Stunden ohne Strom

Ein Kurzschluss in einem Erdkabel löste eine Kettenreaktion aus. Noch sind nicht alle Haushalte wieder am Netz.

von dpa

13. August 2018, 15:00 Uhr

Plön | Mehrere tausend Haushalte in Plön und Umgebung mussten am Montag mehr als zwei Stunden ohne Strom auskommen. Grund war ein Kurschluss unter der Erde in einem Mittelspannungskabel, sagte Christine Pinnow von der Schleswig-Holstein Netz AG. Der habe drei weitere Kurzschlüsse nach sich gezogen.

Am Nachmittag wurden nach Angaben Pinnows etwa 90 Prozent der betroffenen Haushalte wieder mit Strom versorgt. Man hoffe, auch die restlichen zehn Prozent schnell wieder ans Netz anschließen zu können, sagte die Sprecherin.