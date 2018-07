Einsatz in Itzehoe : Taucher suchen in „Großer Tonkuhle“ nach vermisstem Schwimmer

Eine Spaziergängerin fand Kleidungsstücke am Rande des Baggersees.

von dpa

10. Juli 2018, 10:21 Uhr

Itzehoe | Taucher der Feuerwehr haben am Dienstag in einem Baggersee in Itzehoe (Kreis Steinburg) nach einem vermissten Schwimmer gesucht. Nach Angaben der Polizei entdeckte eine Spaziergängerin am Ufer der „Großen Tonkuhle“ am Morgen Kleidungsstücke und eine Zigarettenschachtel. Die Suche blieb zunächst ohne Erfolg. Zuvor hatte die NDR Welle Nord darüber berichtet. Die Tonkuhle ist ein Baggersee, der durch Tonabbau entstanden ist.

