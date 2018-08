Veranstaltung : Zwischen Himmel und Erde in St. Nicolai

Klassisches Konzert in der Westerländer Stadtkirche.

von shz.de

24. August 2018, 14:12 Uhr

Am heutigen Sonnabend um 20 Uhr gastiert in der Westerländer Stadtkirche St. Nicolai das „Orbus Duo“. Mit feinsinnigen zauberhaften Klängen und lebhaftem Virtuosenspiel spannen die beiden Solisten Page Woodworth (Violine) und Matthias Krohn (Marimba) einen weiten musikalischen Bogen zwischen Himmel und Erde. Der warme Klang von Ahorn, Fichte und Palisander – der himmlische Glanz der Geige gepaart mit der irdisch-kräftigen Resonanz der Marimba – erfüllt den ganzen Konzertraum. Die hohe Kunst der beiden Musiker trägt dazu bei, dass das Publikum spielend in eine Bahn der Musik gezogen wird. Der Einlass beginnt um 19:15 Uhr. Der Eintritt beträgt 12 Euro. Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt.