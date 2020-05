Corona auf sylt : Zweitwohnungsbesitzer bringen kaum Geld

In der Landbäckerei Jessen in Wenningstedt macht sich die Lockerung nicht bemerkbar.

11. Mai 2020, 09:55 Uhr

Seit letzten Montag rollen wieder Autozüge mit Zweitwohnungsbesitzern auf die Insel, doch viel mehr Brötchen und Kuchen verkauft die Landbäckerei Jessen deswegen nicht. „Vielleicht sind es zehn Prozent mehr Umsatz“, schätzt Bäcker Martin Jessen. Im Wenningstedter Geschäft waren es ein paar Kunden mehr, in Keitum und Tinnum ein paar weniger. Aus dem Corona-Desaster ist der Handwerksbetrieb genauso wie viele andere Sylter Unternehmen noch lange nicht heraus.

Nachts um zwei Uhr gehen in der Backstube in Tinnum die Lichter an. Die Mitarbeiter holen bis sechs Uhr an die 1000 Brötchen aus dem Ofen, sonst sind es 8000 zu dieser Jahreszeit. Aber die Sylter Hotels und Ferienwohnungen sind noch leer, allein die Zweitwohnungsbesitzer retten das Geschäft nicht. „Gefühlt war der Umsatz am Monatsende April sogar noch etwas schlechter – die Leute halten vermutlich ihr Geld zusammen.“ Die Menge der produzierten Brötchen, Brote und Kuchen hat sich gegenüber der vergangenen Woche nicht verändert, die Zahl der Kunden von auswärts wohl auch kaum. „Der Anteil der Kunden, die nicht Moin sagen, ist verschwindend gering.“

Ohne Corona läge der Umsatz mindestens beim Fünffachen, schätzt der Bäckereiinhaber. Für den Großteil der 35 Mitarbeiter gilt Kurzarbeit mit einem Arbeitsausfall zwischen 100 und 60 Prozent, die Bäcker arbeiten abwechselnd in zwei Teams. Ob nach der Inselöffnung zum 18. Mai alles gut wird, lässt sich heute noch nicht abschätzen.

Aber der Bäcker aus Afrika, der seit fast 20 Jahren für die Landbäckerei arbeitet und im März seine Familie in Ghana besucht hatte, hat sich wieder gemeldet. Eine schnelle Rückkehr nach Tinnum ist ihm aber verwehrt – das westafrikanische Land hat die Grenzen gesperrt, Auslandsflüge sind verboten.

In den Ladengeschäften der Bäckerei Jessen gehen Mitarbeiter und Kunden schon seit Wochen auf Abstand, über der Theke sorgt ein durchsichtiges Rollo für den Infektionsschutz.

Dass höchstens zwei Käufer im Laden sind, ist für die Kundschaft schon lange selbstverständlich. Zu Beginn letzter Woche wurden die Auflagen strenger – für das Wenningstedter Geschäft gilt nun eine Einbahnregelung. Durch den Haupteingang geht’s rein, durch das Café wieder raus, eine Markierung auf dem Boden weist den Weg. Sitzen und seinen Cappuccino schlürfen darf hier im Moment sowieso niemand.

Die Maskenpflicht gilt seit letzter Woche eigentlich nur für die Kunden, doch auch das Personal hinter der Theke hält sich daran. „Was für die Mitarbeiter über sieben Stunden etwas anstrengend sein kann“, gibt Jessen zu bedenken. „Aber es gibt einige Kunden, die nicht einsehen wollen, dass sie eine Maske tragen müssen.“ Sie dürfen die Bäckerei nicht betreten. Für Martin Jessen eine schwierige Gratwanderung: „Man will die Kunden ja nicht verärgern, aber wir sind dazu verpflichtet.“ Hier und da kämen auch mal Menschen mit Verschwörungstheorien über die Coronakrise ins Geschäft, „aber das ist die Ausnahme.“

„Die Stimmung ist noch gut in der Belegschaft“, sagt der Chef des Wenningstedter Traditionsbetriebes. „Wir halten es finanziell noch aus, aber es tut schon ganz schön weh.“ Die Verluste der letzten Wochen ließen sich nicht aufholen – auch nicht, wenn die Nebensaison ungewöhnlich gut ausfallen sollte.

Jessens Handy klingelt, Innungsobermeister Peter Lorenzen erkundigt sich nach der aktuellen Lage bei seinem Wenningstedter Kollegen.

Die acht Betriebe der Sylter Bäckerinnung hätten mit Umsatzeinbußen von 70 bis 80 Prozent zu kämpfen, berichtet Lorenzen. Wegen der Tourismusabhängigkeit seien die Inselbäcker stärker betroffen als ihre Kollegen auf dem Festland. Auch wenn die Insel am 18. Mai wieder öffnet, würden die Betriebe noch lange unter Nachwehen leiden. „Das Geld wird überall knapper.“ Umso mehr hofft Lorenzen, dass „die Insulaner uns weiterhin so toll die Treue halten.“