Yoga auf Sylt : Zweitschönste Nebensache der Welt in der längsten Nacht des Jahres

Yoganacht auf der Insel bietet über 70 Kurse an.

18. Juni 2020, 09:12 Uhr

Sandy Kassner ist jetzt doch ein bisschen aufgeregt. Als Yogalehrerin ist sie natürlich Entspannungsprofi, als Surferin weiß sie die achtsamen Energien gut einzusetzen, und als Sylterin steht sie ohnehin mit beiden Beinen fest im Sand. Aber die erste Yoganacht online, die sie am Sonnabend aus ihrem Momentyogastudio Sylt heraus mitgestaltet, ist doch eine Herausforderung: „Wir machen bei der Yoganacht schon zum fünften Mal mit, weil wir die Idee so super finden: Yoga für alle, und alle Einnahmen fließen in soziales Yoga. Wegen Corona kommen wir dieses Jahr mit unseren Live-Streams zu den Teilnehmer*innen nach Hause. Das ist schon ein ganz anderer Schnack, und wir sind echt gespannt, aber auch voller Vorfreude.“

Bürgermeister ist für Online-Event

Die Empfehlung, aus der Yoganacht ein Online-Event zu machen, stammt von Bürgermeister Nikolas Häckel. Seit vier Jahren ist er Schirmherr der Yoganacht Sylt. Er weiß, wie voll es mitunter in den Studios wird, wenn die Sylterinnen und Sylter sowie Gäste auf der Insel die Vielfalt des Yoga erleben wollen. „In Zeiten von Corona ist jedoch die Gesundheit das Wichtigste. Deshalb ist es gut, dass die Yoganacht dieses Jahr total digital ist und auf diese Weise Gemeinschaft herstellt. Auch auf diese Weise erfüllt sie ihren sozialen Zweck.“

Bei der Yoganacht Online können Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus einem Angebot von 190 Yogaclasses ihr persönliches Programm zusammenstellen. Mit dem Kauf eines Tickets (ab 20 Euro unter www.yogahilft.com) erhalten sie Zugang zu einer Web-App, über die sie alle Angebote ansteuern, filtern und auswählen können. Von Anusara über Faszien Yoga, Kundalini Yoga, Yin Yoga bis hin zu Zen Meditation ist alles vorhanden, was die Welt des Yoga zu bieten hat. Auch Klangbäder und Mantrensingen sind im Programm.

Gemeinsamer Spirit steht im Vordergrund

Besonders wichtig ist der Initiatorin Cornelia Brammen, Journalistin und Yogalehrerin in Hamburg, der besondere Spirit der Yoganacht: „Die Yogastudios machen mit, um das Licht des Yoga weiterzugeben. Sie investieren viel Zeit und verzichten an einem Sonnabend-Abend auf Einnahmen, um soziales Yoga zu ermöglichen. Und das in Zeiten von Corona, in denen es für Yogastudios um die Existenz geht.“

Veranstalter der Yoganacht Online ist der gemeinnützige Verein Yoga für alle e.V. aus Hamburg. Katja Schöneberndt, Leiterin der Fitnessparte eines großen Sportvereins in Hamburg, Surferin und Yogalehrerin, begleitet den Verein seit 2014, als die Yoganacht das erste Mal in Hamburg stattgefunden hat. Inzwischen hat sie ein eigenes Yogastudio auf Sylt, den Yogaraum Westerland. Auch sie ist am Sonnabend online dabei: „Die Yoganacht ist ein Herzensprojekt. Es fließt unglaublich viel tolle Energie hinein, und es entstehen so großartige soziale Projekte. Ist doch klar, dass wir das unterstützen.“

Nach den Schulkindern profitieren jetzt die Insel-Senioren

2019 hat Yoga für alle e.V. zusammen mit der Diakonie soziales Yoga für Kinder der St. Nicolai-Schule in Westerland aus den Einnahmen der Yoganacht ermöglicht. Soziales Yoga kombiniert immer die Yoga-Expertise von Yoga für alle e.V. und die Fachkompetenz sozialer oder staatlicher Einrichtungen. In diesem Jahr ist Schwerpunkt der Arbeit von Yoga für alle e.V. ein Projekt mit dem Namen OMY! (Oh my Yoga) für Menschen 60plus mit geringfügigen Einkommen.

„Mit Grundsicherung und beginnender Demenz oder körperlichen Einschränkungen ist es nicht möglich, an normalen Yogastunden teilzunehmen,“ so Cornelia Brammen von Yoga für alle e.V. über die Motivation für ihr Ehrenamt im Verein. „Eine Yogastunde kostet rund 20 Euro und auf Yoga mit 85-jährigen Rollator-Fahrer*innen sind nur wenige Yogalehrende spezialisiert. Deshalb haben wir OMY! ins Leben gerufen.“

In Hamburg haben daran vor Corona bereits 90 Menschen teilgenommen.

Am Sonnabend um 17 Uhr, pünktlich zur Midsommernacht, werden die Live-Streams der YOGANACHT ONLINE freigeschaltet. Dann heißt es von Sylt bis München OOOOOMM für den guten Zweck.

Yoga für alle e.V. bedankt sich besonders bei den Sylter Verkehrsbetrieben (SVG), die seit Wochen im Fahrgast-TV auf das Event aufmerksam machen und bei Katrin Eicker von Reformhaus Schulze, die seit 2016 zu den Untersützern auf Sylt gehört.