Zweite Runde für die Rantumer Feuerwehrparty

Beim Rantumer Feuerwehrfest

01. August 2019, 18:32 Uhr

Rantum | Eine Premiere des Vorjahres findet am heutigen Freitag, 2. August, ihre Fortsetzung. 2018 hatte sich das traditionsreiche Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Rantum auf neue Wege begeben: Aus dem „Tag der offenen Tür“ wurde die „Feuerwehrparty“. Neu war auch der gewählte Wochentag – statt wie üblich sonnabends wurde schon am Freitag gefeiert, und das aus gutem Grund: „Die Ballung von Events an den Sylter Sommer-Wochenenden ist so groß geworden“, erläuterte Wehrführer Thomas Nissen das Novum.

Und zum Dritten wurde das Programm abgespeckt: Auf Kinderspiele („auch hier gibt es im Sommer inzwischen zahllose Angebote“) wurde verzichtet, dafür von 18 bis 1 Uhr zünftig gefeiert.

Das bringt auch in diesem Jahr den Vorteil mit sich, dass an der Personalstärke gespart werden kann. „Wir freuen uns, dass unsere Partnerinnen nicht arbeiten müssen und mit den Besuchern feiern können“, unterstreicht Nissen stellvertretend für alle Kameraden. Die Bilanz und Resonanz des Vorjahres war bei Veranstaltern wie Besuchern so positiv, dass die „Feuerwehrparty“ nun in die zweite Runde geht. Für Stimmung sorgt diesmal die fünfköpfige Band „Neon Live“ aus Hamburg mit modernen Club- und Dance-Sounds. In den Pausen übernimmt dann ein D. J. die Regie.

Für das leibliche Wohl der Besucher sorgen rund 20 Helfer an mehreren Ständen. Appetit machen frisch geräucherte Sylter Makrelen, Bratwurst, Currywurst und Pommes sowie erstmals eine Scampipfanne. Gegen den Durst ist man mit kühlem Bier (statt wie im Vorjahr aus Flaschen diesmal wieder aus dem Zapfhahn), Wein, Sekt, Sommercocktails sowie anti-alkoholischen Getränken gewappnet.

Der Dank der Wehr gilt den Betrieben, die den Einkauf der Speisen und Getränke finanziell unterstützt haben. Der Erlös der „Feuerwehrparty“ kommt dringenden Anschaffungen der Feuerwehr zugute, vorrangig dem Kauf von Löschlanzen, die vor allem bei Reetdachbränden Verwendung finden.

Zur Anfahrt zum Gerätehaus an der Hauptstraße empfehlen sich Bus und Fahrrad. Für Autofahrer ist das Parken auf dem Seitenstreifen für die Dauer des Festes erlaubt.