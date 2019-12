2. Sylter Wintermarkt : Zweimal werden wir noch wach

Am Montag Morgen hat der Aufbau für den zweiten Sylter Wintermarkt auf dem Platz an der Neuen Mitte begonnen.

von Ralf Henningsen

09. Dezember 2019, 17:19 Uhr

Westerland | Am Montag Morgen um 7 Uhr war die Nacht vorbei: Der Aufbau für den zweiten „Sylter Wintermarkt“ hat begonnen. Die Zeit drängt bis zur Eröffnung der Budenstadt auf dem Platz an der Neuen Mitte. Am Donnerstag um 11 Uhr wird Bürgermeister Nikolas Häckel die Eröffnungsworte sprechen.

Bis dahin müssen die 21 Holzbuden und das Kaminzimmer rund um das Kinderkarussell in der Mitte stehen. Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Sylt waren seit gestern Morgen im Einsatz, um die Holzelemente zusammenzubauen und aufzustellen. Im nächsten Schritt folgen die Stromkabel und die Wasserleitungen, die durch einen parallel laufenden Warmwasserschlauch vor Frost geschützt sind. Nicht zu vergessen die vielen LED-Lampen als Baumschmuck und der Rindenmulch für die Rasenfläche, der zur rustikalen Optik beiträgt und ein bisschen gegen kalte Füße schützt. Am Dienstag werden die Aussteller ihre Stände übernehmen und mit dem Aufbau ihrer Dekoration, ihres Kunsthandwerks oder ihrer gastronomischen Gerätschaften beginnen können.

In vielerlei Hinsicht greift der zweite Sylter Wintermarkt das erfolgreiche Konzept vom letzten Jahr auf, berichtet Organisatorin Stephanie „Kiki“ Schneider. Die Zahl der Holzbuden wurde von 18 auf 21 erhöht, die nun an der Nord-Seite ein Stück zurückgesetzt auf dem Straßenpflaster stehen. Statt einer achteckigen Almhütte gibt es diesmal ein Kaminzimmer mit einem Kamin aus LED-Lampen. Im Herzen des Weihnachtsmarktes wird das kleine hellerleuchtete Kinderkarussell seine Runden drehen.

Glühwein vom Hotel Stadt Hamburg gibt es diesmal in zwei Buden, damit die Schlange nicht zu lang wird. Neu dabei ist das Team vom Kampener Gogärtchen, das unter anderem frische Süßspeisen feilbieten wird. Bei Bastian Falkenroth (Goldgelb) und Nils Lackner wird skandinavischer Flammlachs serviert. Aber auch Pasta, Burger und Bratwurst gibt es auf dem Weihnachtsmarkt.

Wer noch etwas für den Gabentisch sucht, könnte sich für original Sylter Wintermarkt-Tassen, Kochschürzen oder Mützen entscheiden. 25 Euro kostet zum Beispiel die Kopfbedeckung, wobei fünf Euro dem Sylter Hilfsfonds „Familien in Not“ zugute kommen.