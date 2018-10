Polizei sucht Zeugen : Zwei Raubüberfälle auf Sylt innerhalb von 20 Minuten

Am Sonntagmorgen zwischen 7 Uhr und 7.20 Uhr kam es zu zwei Raubdelikten in Westerland.

von shz.de

15. Oktober 2018, 14:54 Uhr

Westerland | Am Sonntagmorgen ist es in Westerland auf Sylt zu zwei Raubdelikten gekommen. Die Taten hätten sich zwischen 7 Uhr und 7.20 Uhr in der Innenstadt ereignet, berichtet ein Sprecher der Polizei. Die Täterbeschreibungen beider Raubdelikte ähneln sich. Die Sylter Polizei sucht nun nach Zeugen.



Gegen 7.05 Uhr wurde ein 61-jähriger Mann in der Elisabethstraße gegenüber der katholischen Kirche überfallen. Ein Täter hielt den Mann von hinten fest und umklammerte ihn, ein zweiter Täter schlug ihn. Sie forderten Geld von dem Opfer und durchsuchten seine Kleidung und den mitgeführten Rucksack. Der Geschädigte hatte in seiner Arbeitshose einen Schraubendreher, mit dem er sich zur Wehr setzen konnte. Eventuell verletzte er dabei einen der Täter. Beide Männer flüchteten letztendlich in Richtung Bötticherstraße. Auf einem in Sichtweite befindlichen Balkon soll sich eine Frau befunden haben, die den Überfall mitbekommen haben soll. Sie wird als wichtige Zeugin gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



Die beiden Täter werden als etwa 18 bis 25 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß beschrieben. Der Täter, der dem Geschädigten gegenüberstand, trug einen olivgrünen Parka mit Fellbesatz an der Kapuze.

Frau geschubst und ausgeraubt



Nur ein paar Minuten später wurde in der Nähe eine 57-jährige Frau überfallen. Gegen 7.15 Uhr wurde sie in der Lorens-de-Hahn Straße in Höhe eines Wäldchens von hinten geschubst und stürzte zu Boden. Dabei verlor sie ihr Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Papieren. Der Täter nahm sich das Portemonnaie und flüchtete über einen Parkplatz. Auch bei dieser Tat wurde ein grüner Parka mit Fellkapuze zur Beschreibung des Tatverdächtigen genannt.



Die Kriminalpolizei Sylt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04651/7047-0





