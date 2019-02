TSV Westerland : Zwei Punkte trotz Bahn-Odyssee

Handballer des TSV Westerland bezwangen Eckernförde 31:29.

von shz.de

12. Februar 2019, 14:40 Uhr

Sylt | Unerwarteter Abenteuerurlaub für die Handballer des TSV Westerland: Das Landesliga-Team des TSV musste sich am Sonntag auf eine nervenaufreibende Anfahrt nach Eckernförde mit Bahn, Schienenersatzverkehr und Charterbus begeben. Fast vier Stunden Anreise, eigentlich nicht zumutbar.

Ähnlich ging es der weiblichen Jugend A auf der Fahrt nach Viöl. Alle brauchten viel Geduld für das Verkehrschaos. Unfälle lassen sich nicht vermeiden, aber das befreit nach Auffassung der Sportler nicht von der Pflicht zur Information der Fahrgäste. „Und das ist scheinbar für die Bahn nicht machbar“, so ärgern sich die Sylter immer wieder.

Doch dann machten es die Jungs vom TSV wenigstens nach über drei Stunden richtig. Dies ohne Aufwärmen, Umziehen schon im Charterbus und genervten Gegnern, die so lange auf den TSV warten mussten. Der Tabellenvorletzte hielt erstaunlich gut mit. Nutzte die schwache Anfangsphase beim TSV mit einem 8:8 (17. Minute), ließ nicht locker, blieb auf Kurs bis zur Halbzeit (14:14 ). Kai Thielebein mit acht Toren, Nico Matzhöfe (6) und Johannes Biallas (4) wurden dann zu den Stützen, kamen als erste wieder auf Normalform. Doch Eckernförde blieb dran, ließ sich nicht abschütteln, schaffte fünf Minuten vor dem Ende sogar den Ausgleich (28:28 ). Doch die Schlussminuten gehörten dann nach einer taktischen Auszeit, die die Trainer Rogge/Schnittgard nahmen, wieder den Insulanern. Mit weiteren Toren von Canaj, Jensen H. , Asmus, Knudsen, Igneris Rogge B. langte es denn doch noch zum 31:29 Sieg für die Sylter.

Damit gab es einen Ruck nach oben auf den Tabellenplatz fünf. Diesen Platz wollen die Sylter am Sonnabend um 18.30 Uhr gegen die HSG Weddingstedt/Hennstedt/Delve in eigener Halle am Schulzentrum verteidigen. Das erste Spiel gegen die Dithmarscher hatte man mit einem klaren 33:23 erfolgreich gewonnen.

Einen ähnlichen Reisestress hatte die weibliche A-Jugend, die nach Viöl musste. Stundenlange Verspätung und dann noch eine unglückliche Niederlage mit 20:16 Toren, das war nicht gerade ein Wunschkonzert. Trotz überragender Leistung von Stine Marcussen mit elf Toren und den Treffern von Nele Buchholz, Rieke Lauritzen, Marisol Schnittgard und einer 9:8-Halbzeitführung langte es diesmal nicht. Mit 20:16 behielt Viöl die Oberhand.

Am Wochenende haben die TSV-Handballer drei Heimspiele. Bereits am Freitag (17 Uhr) zeigen die Jüngsten (E-Jugend) in einem Nachholspiel ihre Talente. Husum / Schobüll / Nordstrand ist der Gegner. Sonnabend um 16.30 Uhr präsentiert sich die weibliche A-Jugend gegen HFF Munkbrarup und um 18.30 Uhr kommt es zum Powerspiel der Landesliga: TSV gegen HSG Weddigstedt.