Sylt räumt auf : Zwangsräumung für alte Räder

Am 9. September sammelt der Bauhof im Stadtzentrum und an den Bahnhöfen wieder kaputte Drahtesel ein.

01. September 2019, 14:11 Uhr

Westerland | Schrottreife Fahrräder an den Sylter Bahnhöfen und im Stadtzentrum – ein Dauerärgernis. Dort, wo die meisten Sylt-Besucher einen ersten Eindruck von der Insel bekommen, stehen verrostete Drahtesel im Weg. Mehrmals im Jahr unternimmt die Gemeinde einen Vorstoß, um das Chaos in den Griff zu bekommen. Am Montag, 9. September, sammelt die Gemeinde Sylt an den Fahrradabstellanlagen im Zentrum von Westerland und rund um die Bahnhöfe Westerland, Morsum und Keitum Fahrräder ein, die offensichtlich nicht mehr verkehrstüchtig sind.

Auch Fahrräder, die auf dem Bahnhofsplatz Westerland und in anderen, nicht dafür vorgehaltenen Abstellanlagen rund um den Bahnhof abgestellt sind, werden in diese Aktion mit einbezogen.

Die Auswahl erfolgt nach Zustand der Fahrräder. Als nicht verkehrstüchtig gelten zum Beispiel Fahrräder mit platten Reifen, ohne Sattel oder mit gerissener Kette. Die Fahrräder werden in der Woche zuvor durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes deutlich gekennzeichnet.

Für den Fall, dass jemand nach der Aufräumaktion sein Fahrrad vermisst: Die eingesammelten Räder werden auf dem Bauhofgelände der Gemeinde Sylt noch drei Monate aufbewahrt, danach erfolgt die Entsorgung.