Sylter Unternehmen : Zuwachs für die Adler-Reederei

Sven Paulsen und Reederei Cassen Eils bündeln ihre Kräfte auf der Linie nach Helgoland.

von Ralf Henningsen

19. Februar 2019, 18:36 Uhr

Sylt | Sven Paulsen streckt seine Fühler nach Büsum aus. Vor zwei Wochen meldete unsere Zeitung schon die Übernahme der Reederei Rahder durch die Adler-Schiffe. Jetzt kündigte die Sylter Reederei auch eine Zusammenarbeit mit der Reederei Cassen Eils an. „Wir haben seit Jahren ein gutes, partnerschaftliches Verhältnis“, sagt Paulsen. „Da ist es nur konsequent, dass wir unsere Kräfte bündeln.“

Mit Beginn der Saison ab 7. April fährt nur noch ein Schiff zwischen Büsum und Helgoland – die MS „Funny Girl“. Bislang stand die Reederei Cassen Eils mit Hauptsitz in Cuxhaven („Funny Girl“) im Wettbewerb mit der Reederei H. G. Rahder aus Büsum und ihrer etwas kleineren MS „Lady von Büsum“.

Die Reederei Rahder wurde nach 47 Jahren im Familienbesitz zum Stichtag 1. Februar an die „German Fast Ferry GmbH & Co. KG“ verkauft, ein Partnerunternehmen unter der Dachmarke der Adler-Schiffe. „Gemeinsam mit Jannes Piepgras und Dennis Ronnebeck, die erfolgreich die Firma North Frisian Offshore in Husum betreiben, haben wir das Unternehmen letztes Jahr gegründet und nutzen auch hier unsere Potenziale gegenseitig“, sagte Sven Paulsen. So wird bereits die MS „Adler Cat“ gemeinsam unter der Flagge der Adler-Schiffe betrieben. Der Katamaran verkehrt im Sommer montags bis donnerstags von Sylt, Amrum und Föhr aus und freitags ab Norderney nach Helgoland. Sonnabends und sonntags bringt die „Adler Cat“ Ausflugsgäste von Cuxhaven nach Sylt.

Das maritime Ausflugsgeschäft in Büsum übernimmt zum Stichtag 1. März die neu gegründete Adler & Eils GmbH & Co. KG. Der Norderneyer Reeder Cassen Eils hatte sein Unternehmen 1952 gegründet. Mit MS „Rudolf“ nahm es als erste Reederei der Nachkriegszeit den Linienverkehr vom Festland zur Hochseeinsel Helgoland auf. Cassen Eils starb 2010 in Cuxhaven. Seine Reederei wurde im selben Jahr in den Konzernverbund der AG Ems integriert, die den Fährverkehr von Emden nach Borkum betreibt. Genauso wie die Reederei Adler-Schiffe GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Westerland gehört die Reederei Cassen Eils zu den großen Fahrgastschiffbetreibern an der Nordseeküste.

Als Geschäftsführer des neuen Unternehmens fungieren Sven Paulsen und Peter Eesmann, der Geschäftsführer der Reederei Cassen Eils GmbH. „Dass in Zukunft nur noch die ‚Funny Girl‘ nach Helgoland fährt, schont Ressourcen in vielerlei Hinsicht“, erklärt Eesmann. „Es ist aus ökologischer und ökonomischer Sicht absolut sinnvoll.“ Sven Paulsen pflichtet ihm bei: „Ziel ist es, den Gästen in Büsum ein noch besseres Ausflugsangebot anzubieten und von der Erfahrung beider Unternehmen zu profitieren. Und auch mit vereinten Kräften Fachpersonal zu finden, ist oftmals einfacher. Wir nutzen das Potenzial beider Unternehmen in jeglicher Hinsicht, sowohl im Vertrieb als auch im Marketing.“

Für die Gäste ändert sich praktisch nichts: Tickets können ab 1. März über die neue Homepage www.adler-eils.de gebucht werden. Und auch personell soll die Zusammenarbeit erstmal ohne Folgen bleiben. Die „Lady von Büsum“ (480 Gäste) fährt noch bis zum 6. April nach Helgoland und wird danach von der „Funny Girl“ (800 Gäste) abgelöst. Dazu ist für den 6. April eine Übergabezeremonie auf Helgoland geplant. Die „Ol Büsum“ aus der Rahder-Flotte wird Fahrten zu den Seehundsbänken und Küstenfahrten durchführen, die ab der Hauptsaison von der „Lady von Büsum“ übernommen werden. Der Rahder-Kutter „Hauke“ ist wie gehabt zu Seetierfangfahrten unterwegs und wird für Hochzeiten und Events verchartert. Und für die kleinen Hafenrundfahrten tuckert weiterhin das Börteboot „Hein Mück“ durch den Büsumer Hafen.