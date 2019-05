Zuschauerrekord beim Morsumer Anbaden

von Anja Werner

MORSUM | Eigentlich lockt es Christiane Eilrich (Bild rechts) erst im Sommer in die Nordsee, doch für das traditionelle Anbaden der Morsumer Kulturfreunde machte sie eine Ausnahme: Gemeinsam mit Alfred Bartling führte Morsums Pastorin 15 Wagemutige an der Badestelle am Deich hinein ins kühle Nass. So gut besucht wie nie war das Anbaden in diesem Jahr: Rund 300 Zaungäste fanden sich an der Badestelle ein. Für musikalisches Ambiente sorgte Fiete Menzel, der kräftig in die Tasten seines Akkordeons griff.