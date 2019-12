Zusatzkonzert mit Stefan Gwildis

Hamburger Entertainer tritt am 24. Juli im Westerländer Kongresszentrum auf / Karten ab sofort im Vorverkauf erhältlich

von Ralf Henningsen

18. Dezember 2019, 17:41 Uhr

Sylt | Ein Konzert mit Stefan Gwildis zwischen den Feiertagen in der Keitumer Kirche – da waren die Eintrittskarten natürlich schnell vergriffen. Für alle, die keine Karte ergattern konnten, hält Konzertveranstalter Peter Kötting ein Trostpflaster bereit: Stefan Gwildis kommt im Sommer wieder für ein Konzert auf die Insel.

In Kooperation zwischen PK Events und dem Insel Sylt Tourismus-Service findet am 24. Juli 2020 ein weiteres Konzert statt, das Stefan Gwildis und Band bestreiten werden. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Westerländer Congress Centrum Sylt. Tickets für die Sitzplätze sind ab sofort im Vorverkauf zum Preis von 49 Euro online unter www.insel-ticket.de und www.insel-sylt.de sowie bei der Geschäftsstelle der Sylter Rundschau in Westerland erhältlich.

Stefan Gwildis gilt als Pionier der deutschsprachigen Soul- und Jazz-Musik. Legendär sind seine Übertragungen und Interpretationen von Songs des „Great American Songbook“, mit denen ihm 2003 der bundesweite Durchbruch gelang. Veröffentlichungen und Konzerte mit eigenen Songs befeuerten seinen Erfolg noch zusätzlich. Heute gilt Stefan Gwildis als einer der kreativsten und populärsten Soul-Musiker Deutschlands. Seit nunmehr 40 Jahren ist Stefan Gwildis musikalisch aktiv und überrascht immer wieder mit Projekten, die es dem Zuhörer schwer machen, sich dieser Kreativität zu entziehen.

Als ein Meister der Improvisation gestaltet er dabei jeden Auftritt zu einem besonderen. Denn wenn man Stefan Gwildis persönlich fragt, was ihn immer wieder auf die Bühne treibt, antwortet er kurz und knapp: „Spaß!“ Und wer ihn einmal live erlebt hat, kann das nur bestätigen.

Das wird auch am 24. Juli 2020 der Fall sein, wenn der Sänger und seine aus sechs Vollblutmusikern bestehende Band den Syltern und Sylt-Gästen einheizen.