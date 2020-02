Sylter Leserforum : Zur Ziehung der Buhnen

Hier haben unsere Leser das Wort.

Hier haben unsere Leser das Wort. Zuschriften sind unter Angabe von Namen und Adresse auch per E-Mail an redaktion.sylt@shz.de möglich. Bitte geben Sie die Seite und den Artikel an, auf den Sie sich beziehen. Die Redaktion behält sich Kürzungen vor.

Abschied von den Buhnen

Zum Bericht „Raus mit den Betonbuhnen“, Ausgabe vom 22. Januar

:

Sag mir wo die Buhnen sind

Jetzt ist es soweit – Buhnen ade,

traurig ist’s und der Abschied tut weh.

Als Kind schon hab ich auf ihnen gespielt. Vom Wind zerzaust, von Wellen und Meer umspült.

Nun frage ich mich – was wird aus ihnen, wo bleiben sie? Hab’s bisher nirgends gelesen –

sind sie doch in nächtlichen Aktionen bereits zu „Lebzeiten“ begehrte Objekte gewesen.

Sag mir, wo die Buhnen sind, wo sind sie geblieben?

Rosemarie Katzera

Westerland