Zur Kasse, bitte

Und dann kam Corona: In unserer Serie berichtet Steuerberater Melfsen-Jessen über die Folgen der Mehrwertsteuersenkung und das Aufatmen auf Sylt

Sylt/Niebüll | Die Nachrichten überschlagen sich seit Beginn der Coronakrise mit bundesweiten Meldungen aus der Wirtschaft. Doch wie geht es den Unternehmen und Vereinen direkt vor unserer Tür auf Sylt? Exemplarisch begleitet die Sylter Rundschau eine Solo-Selbstständige, ein Steuerberatungsunternehmen, einen Verein, einen großen Sylter Arbeitgeber und einen Handwerksbetrieb durch diese Zeit. Heute besuchen wir wieder Steuerberater Ludolph Melfsen-Jessen.

Es wird nur eine kurze Atempause für ihn und sein Team, da ist sich Ludolph Melfsen-Jessen sicher. Gerade ist bei dem Steuerberater der Antragsberg für Corona-Soforthilfen abgetragen, da kommt mit den jüngsten Steuerplänen der Bundesregierung die nächste Anfrage-Welle seiner Mandanten auf ihn zu. „Mit der geplanten Senkung der Mehrwertsteuer hat die Bundesregierung alle überrascht“, sagt der Steuerberater, dessen Niebüller Kanzlei Standorte auf Sylt und Föhr betreibt.

Denn ganz egal, ob Bäcker, Ferienvermietung oder Tischlerei – die Betriebe haben nur wenig Zeit, um die Regierungspläne in ihre Rechnungsläufe einzuspeisen. Schließlich sollen die reduzierten Umsatzsteuersätze von 16 und fünf Prozent nach dem Willen der großen Koalition in Berlin bereits zum 1. Juli in Kraft treten.

Der Haken: Bevor das Parlament nicht zugestimmt hat, ist gar nicht sicher, ob es überhaupt so kommt. „Da gibt es eine Rechtsunsicherheit, die die Betriebe stresst“, sagt Melfsen-Jessen, der als Chef der Fidus-Steuerberatungsgesellschaft auch einige Sylter Gastronomen betreut. Gerade diese Branche sei derzeit besonders betroffen. Denn zum 1. Juli sinkt der Satz für Speisen in der Gastronomie von 19 auf sieben Prozent. Jetzt sinkt der Satz vielleicht von sieben auf fünf Prozent.

Was eigentlich als Erleichterung für alle geplant war und für Gastronomen im Besonderen, um etwa den Umsatz anzukurbeln, könnte so nun erstmal neue Probleme schaffen. Denn die Unternehmen müssten die Änderung der Kassensysteme rechtzeitig vorbereiten können. „Für Gastronomen heißt das, dass sie diesen Schritt im schlimmsten Fall zweimal gehen müssen.“ Schließlich brauchen die Kassensysteme ein Update – mindestens einmal zum 1. Juli, vielleicht ein weiteres Mal, wenn die Senkung auf fünf Prozent sich verzögert. Und jeder dieser Schritte kostet Zeit und Geld. Hinzu kommt: In einem halben sowie in einem Jahr steht dann jeweils die Rolle rückwärts an.

Grundsätzlich aber, sagt Melfsen-Jessen, spüre er in Gesprächen mit Mandanten derzeit viel Erleichterung: Die Öffnungen seien ein „guter Schub“, vor allem für die Ferienvermieter. „Die Auslastung ist sehr gut, was wir so hören: Teilweise wissen die Vermietungsbüros ja gar nicht, wie sie dem Ansturm Herr werden sollen.“

Seit der Tourismus im Mai auf die Insel zurückgekehrt ist, gebe es eine Art Aufbruchstimmung. Teilweise würden Kurzarbeiterregelungen wieder zurückgenommen. Es gebe sogar Neugründungen. Einer seiner Mandanten habe zusätzlich zur bestehenden Firma einen neuen Servicebetrieb gegründet.

„Außerdem begleiten wir gerade einen neuen Gastrobetrieb“, berichtet der Mittfünfziger. Das sei trotz Corona kein Problem. In vielen Branchen würden die Karten neu gemischt und die staatlichen Fördermöglichkeiten seien gut wie lange nicht. „Wenn man es eh vorhatte, sind Umbruchphasen wie diese eine gute Zeit zum Gründen“, sagt er. Vielleicht gerade auf einer Insel, die stark vom Inlandstourismus geprägt ist.

Natürlich sei auch Sylt von der Coronakrise gebeutelt. So leiden Ärzte nach seiner Erfahrung weiter unter ausbleibenden Patienten, die auf Sylt urlauben. Für viele Ärzte machten die Feriengäste einen guten Teil ihres Geschäfts aus.

Insofern: „2020 wird sicher immer noch ein bescheidenes Jahr. Aber Sylt ist ein sehr stabiler Standort, die Leute finden schnell hierher zurück“, glaubt Melfsen-Jessen.