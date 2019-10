Zumba tanzen für den guten Zweck

Avatar_shz von shz.de

30. Oktober 2019, 17:26 Uhr

Westerland | Kennengelernt auf dem nahen Festland, entschloss sich eine Gruppe tanzfitnessbegeisterter Sylter Frauen ein ganz besonderes Event auf die Beine zu stellen: am Samstag, 2. November, findet die insular „Erste Sylter Zumba Charity-Party with Friends“ statt.

Der Hintergrund dieser Mitmach-Tanz-Fitnessparty von etwa drei Stunden am Nachmittag, ist mit dem Publikum zu tanzen, spaßzuhaben und zu schwitzen für den guten Zweck - um Spenden zu sammeln. Denn der Erlös des Projektes soll an die Lebenshilfe Sylt, die Sylter Werkstätten und den Fonds Familien in Not gehen.

Aufgrund der Hallengröße herrscht Platzmangel für „nur Zuschauer“ – es ist jedoch Jedem freigestellt den Dancefitness-Marathon durchzusporteln oder zwischendurch mehrere Pausen einzulegen.

Die Charity-Party wird unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters der Gemeinde Sylt, Herrn Nikolas Häckel, stehen und in der Sporthalle der Grundschule St. Nicolai stattfinden.

Der Teilnehmerbeitrag wird direkt als Spende verwendet. Wenn gewünscht können Spendenbescheinigungen ausgestellt werden. Auch für „nur Spender“.

Bei Fragen melden Sie sich gerne unter der Emailadresse SZCE@recording-sylt.de





Spendenkonto: IBAN: DE97 2175 0000 0165 5469 20 (Name: Julia Hoffmann Mandy Schiedung)