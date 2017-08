Hindenburgdamm : Zugausfälle und Verspätungen zwischen Niebüll und Sylt

vergrößern 1 von 1 Foto: Nicolas L. Fromm 1 von 1

Niebüll | Auf der Bahnstrecke von Niebüll nach Westerland kam es am Freitagabend zu Verspätungen und Zugausfällen. Davon waren zahlreiche Bahnreisende betroffen. In Lehnshallig hatte ein Landwirt mit seinem Traktor ein Stromkabel zerstört, teilte eine Bahnsprecherin auf Nachfrage von shz.de mit.

Durch den Traktor-Unfall konnte eine Weiche nicht mehr bedient und das Stellwerk in Lehnshallig nicht angesteuert werden. Die Störung bestand seit 16.30 Uhr.

Einzelne Bahnzüge fuhren zwischen Niebüll und Westerland. Jedoch konnte immer nur ein Zug pro Richtung fahren, es kam auch zu Ausfällen, sagte die Bahnsprecherin. Es sei den gesamten Abend über mit Zugausfällen- und verspätungen zu rechnen.

Ebenfalls betroffen von den Einschränkungen waren RDC-Kunden, teilte eine Sprecherin mit. So konnte etwa ein Zug, der um kurz nach 18 Uhr in Westerland starten sollte, zunächst nicht losfahren. Dadurch verzögerten sich weitere Abfahrten, auch in Niebüll.

erstellt am 04.Aug.2017 | 19:04 Uhr