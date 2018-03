Bauarbeiten in Keitum : Zu Ostern wird es eng in St. Severin

Aufgrund der Bauarbeiten werden nicht alle Sitzplätze zur Verfügung stehen.

von rhe

22. März 2018, 06:00 Uhr

Endspurt in St. Severin: Maler, Tischler, Elektriker, Heizungsbauer – alle geben Gas, damit die Keitumer Kirche zu Ostern wieder ein Treffpunkt der Kirchengemeinde werden kann. Aber fertig wird die Baustelle nicht: Die Besucher müssen sich auf einen Gottesdienst der etwas anderen Art einstellen.

Das Kirchenschiff strahlt so hell wie wohl schon lange nicht mehr – dank der frisch getünchten Wände und der hell gestrichenen Sitzbänke. Kein Wandschmuck lenkt den Blick ab, höchstens die alten Malereien aus dem 17. Jahrhundert, die Kirchenrestaurator Jarek Kulicki an der Wand über der Empore freilegt. Vieles ist noch zum Schutz vor Baustaub, Farbe und Beschädigungen abgehängt, wie die Mühleisenorgel, die Kanzel, der Taufstein, der Müllerstuhl, der Altar. Einiges wird noch freigelegt, aber nicht alles. „Die Besucher werden sich ganz auf den Gottesdienst konzentrieren können“, glaubt Pastorin Susanne Zingel.

Die Renovierung ist zehn Tage im Verzug, weil der Holzboden und Heizungsrohre erneuert werden mussten. Wenn die Gemeinde erstmals am Karfreitag wieder in St. Severin zusammenkommt, wird der Zuschauerraum noch eingeschränkt sein. Rechts werden die Sitzbänke mit ihrem neuen, hellen Anstrich stehen, links unter der Empore aber zunächst noch Stühle. Die Kinder werden auf Kissen im Altarraum sitzen können. Die volle Kapazität mit 400 Plätzen steht aber noch nicht zur Verfügung. Pastorin Zingel: „Es wird zu voll sein, die Besucher werden zusammenrücken müssen.“ Und sie sollten sich warm anziehen – die Heizung darf noch nicht unter Volllast betrieben werden.

Seit dem Erntedankgottesdienst im Oktober 2017 ist die Kapitänskirche für die Öffentlichkeit gesperrt. Nach der Sanierung des Dachstuhls, bei der es dem Gescheckten Nagekäfer an den Kragen ging, stand der zweite Teil der Renovierung an. Neuer Glanz für die Innenräume und eine Generalreinigung der Mühleisenorgel. „Ein Jahrhundertprojekt“, sagt Pastorin Zingel. Als sie vor zwölf Jahren die Pastorenstelle in Keitum übernahm, seien die Bauten in keinem guten Zustand gewesen. Als erstes wurde das Dach der Friedhofskapelle erneuert. „Damals dachte ich schon, das sei eine große Aktion gewesen, doch die wirklich großen Baustellen kamen erst noch.“ In den Jahren 2009 und 2010 war es der Kirchturm, der umfassend saniert werden musste. Unterstützt wurde die Gemeinde damals schon vom Architekten Dietrich Fröhler aus Windeby bei Eckernförde, der auch jetzt wieder in Keitum im EInsatz ist.

Das Kirchengemäuer sei feucht gewesen, die Innenwände durch Kerzenruß verdunkelt, erläutert Gemeindekoordinator Markus Gieppner. Mit der jetzigen Sanierung werde St. Severin auf Jahrzehnte wieder in einen guten Zustand versetzt, was den Kostenaufwand von 1,3 Millionen Euro rechtfertige. Susanne Zingel wagt gar eine langfristige Prognose: Damit dürfte die Kirche bis zur 900-Jahr-Feier im Jahr 2094 gut gerüstet sein.