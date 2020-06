Zu Gast bei Freunden

Avatar_shz von Wiebke Stitz

05. Juni 2020, 19:13 Uhr

Nach fast einem Jahr konnten wir diese Tage Freunde aus Baden Baden treffen.

Es tat gut, sie etwas verwöhnen zu können und ihnen mit etwas Stolz die Schönheiten unserer Insel zu zeigen. Ob nun Sylt oder Baden Baden die bedeutendere Promidichte hat, konnte nicht geklärt werden. Aber zu spüren, dass sie sich nach wenigen Tagen schon in unsere Insel verliebt haben, war auch für mich selbst irgendwie eine Anerkennung und positive Bestärkung.

Wir und unsere Insel leben davon Menschen einladen zu können. Wir leben davon, und das nicht nur materiell, Gäste hier an Sehnsuchtsorte, ob der Natur, der Lichtbilder, der Weite oder auch des Partylebens, zu begleiten. Wir als Gastgeber leben emotional von den Glücksmomenten, die unsere Insel bei Gästen auslösen.

Was ich in den letzten Wochen aber teilweise an Leserbriefen oder Einträgen in sogenannten Sozialen Medien lesen konnte, war so voller Wut, wie wenn deren Autoren, statt im Zauber unserer Insel, in einer Parallelwelt leben. Der „gute deutsche Blockwart“ feiert Renaissance, gruselig.

Ich wünsche mir, dass wir bald wieder zu friesischer Gelassenheit zurückfinden. Vielleicht war so manche Reaktion der letzten Wochen aber nur der „Ableiter“ einer schwelenden Frage?

Leben mit der Pandemie hat in den vergangenen Wochen viele Themen, die schon längst dran waren, zentraler ins Bewusstsein gebracht, z.B. Wertschätzung von Pflegekräften. Arbeitsbedingungen von Kassierer*innen, Individual- statt Massentourismus, um nur einige zu nennen. Die Pandemie fokussiert ein Inselthema, welches in der Tat völlig unabhängig von Abstandsregeln und überengagierten, wachsamen Nachbarn besprochen werden muss: Wie viele Gäste verträgt unsere Insel? Wie viele Autos auf unseren Inselwegen sind verkraftbar, um den Gästen eine erholsame Zeit zu schenken und den Insulanern einen normal fließenden Alltag? Wie viele Ferienwohnungen sollen noch gebaut werden?

Vielleicht nutzt die Politik die Chance der Krise, diese Fragen an zu gehen und damit meine ich nicht etwa einen Neubau der Autoverladung auf freiem Feld.

Unsere Freunde aus Baden Baden wollen übrigens wieder kommen und wieder ohne Auto. Sie sagen, Sie sähen mit dem Bus und dem Fahrrad viel mehr und genießen die damit verbundene Verlangsamung. Sie sind ja schließlich im Urlaub und zu Gast bei Freunden.

Ingo Pohl ist Pastor der Kirchegemeinde St. Severin in Keitum.