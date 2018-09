Neue Homepage der Gemeinde Sylt : Zeitgemäß und funktional

Die neue Webseite der Gemeinde Sylt ist seit gestern online – mit vielen Bildern und verständlichen Texten.

von Julia Nieß

07. September 2018, 16:26 Uhr

Moderner, übersichtlicher und anwendungsfreundlicher soll sie sein: Seit Freitag ist die neue Webseite der Gemeinde Sylt (abrufbar unter „gemeinde-sylt.de“) online. Und tatsächlich wirkt die Seite optisch und inhaltlich seit dem Relaunch aufgeräumter, funktionaler, informativer – und vor allem: moderner. Denn die aktuelle Webseite kann sowohl auf Computer-Bildschirmen als auch auf Smartphones oder Tablets ohne Einschränkungen angezeigt werden.

Bereits vor einem Jahr begannen die Planungen zu der Neugestaltung der Seite. Für die Umsetzung holte Bürgermeister Nikolas Häckel Werbefachmann Sascha van der Haar für die inhaltliche und Programmierer Murat Yelkenli für technische Seite mit ins Boot.

Foto: Nieß

„Es ist eine bunte, zeitgemäße und barrierefreie Seite geworden“, freut sich Häckel, der besonders viel Wert darauf legte, dass die Texte einfach und verständlich sind. „Wir wollen weg vom Behördendeutsch hin zu Klarheit und Deutlichkeit“, so der Bürgermeister. Aus diesem Grund gebe es auf der Seite auch viele anschauliche Bilder und so wenig Text wie nötig.

Ein weiterer Service der Seite, der in der kommenden Zeit auch noch ausgebaut werden soll, ist der Online-Service. Hier können jetzt schon verschiedene Formulare heruntergeladen und ausgefüllt werden. Bald sollen sogar sämtliche Angebote der Verwaltung digital verfügbar sein. „Die Verwaltung kommt so zum Bürger nach Hause, der Bürger muss nicht mehr in die Verwaltung“, so Bürgermeister Nikolas Häckel.

An der Homepage-Planung war maßgeblich beteiligt auch Heike Ghiladi, die Abteilungsleiterin Zentrale Dienste. „Wir haben die Seite bewusst sehr einfach gehalten. Niemand möchte mehr eine Webseite, die blinkt und blitzt“, erklärt sie und verrät, welches Thema Internetuser beim Besuch der Homepage der Gemeinde Sylt am meisten suchen und anklicken: Es ist „Heiraten auf Sylt“.

Altbewährte Inhalte der Seite wie zum Beispiel der Link zum Mängelmelder, zu den Baustellen-Informationen und zum Rats- und Bürgerinformationssystem sind natürlich geblieben. Dennoch hat sich viel verändert – und fest steht: nur zum Positiven.