Am Freitag geht's wieder los : Zehn Jahre "Adventszauber bei Jörg Müller"

An diesem Freitag startet der beliebte Weihnachtsmarkt von Jörg Müller.

von shz.de

20. November 2018, 14:21 Uhr

Am kommenden Freitag, 23, November, am Sonnabend, 24. November und dann an allen Adventswochenenden kann man wieder in Westerland den „Adventszauber“ erleben, nämlich dann, wenn die Holzbuden rund um das Romantik-Hotel Jörg Müller öffnen. Von freitags bis sonntags werden nicht nur kulinarische Köstlichkeiten abgeboten, sondern auch Weihnachtsschmuck, Spielzeug und Handwerkskunst. Ein nostalgisches Karussell dreht sich für die kleinen Gäste und dampfende Becher voller Glühwein oder Feuerzangenbowle sorgen für eine schöne Einstimmung auf die Festtage. Am Sonnabend, 1. Dezember, gibt es ein besonderes Highlight: Der Sylter Shanty-Chor wird um 18 Uhr seine Lieder erklingen lassen.

Zunächst war es nur ein Versuch, weil es jahrelang keinen Weihnachtsmarkt in Westerland gab. In diesem Jahr feiert der Adventszauber von Jörg Müller sein zehnjähriges Bestehen und ist längst der Klassiker unter den Festtags-Attraktionen der Insel. Seit dem ersten Adventszauber hat sich der kleine, feine Weihnachtsmarkt zum beliebten Treffpunkt der Sylter und vieler Gäste entwickelt, die teilweise extra für diesen Markt auf die Insel kommen. Dem renommierten, bundesweit bekannten, vielfach ausgezeichneten Koch und seinem Team ist es zu verdanken, dass Westerland an den Adventswochenende einen vorweihnachtlichen Treffpunkt mit heißer Schokolade, Glühwein, Feuerzangenbowle, Nostalgie-Karussell, Plätzchenbäckerei, Kerzen, Schmuck und vielen, oft von Hand gefertigten schönen Dingen hat.

Herr Müller, wie kamen Sie auf die Idee eines eigenen Weihnachtsmarktes?

Vor zehn Jahren gab es seit vielen Jahren keinen Weihnachtsmarkt in Westerland. Aber der Wunsch danach war groß. Da haben wir den Anreiz verspürt, selbst was zu machen. Weitere Unterstützung gab es nicht. Die Eigeninitiative war auch nur möglich, weil wir um das Restaurant herum genug Platz haben.

Was bekommen die Gäste bei Ihnen?

An unseren Buden gibt es die Klassiker wie Punsch, Glühwein und Feuerzangenbowle. Aber wir bieten natürlich auch Spezialitäten aus der Jörg-Müller-Küche wie meine Fischsuppe an: Von Grünkohl über verschiedene Flammkuchen bis zur Schlachterplatte bekommt man bei uns eine breite Palette.

Welche Bedeutung hat Weihnachten für Sie persönlich?

Weihnachten ist immer eine besondere Zeit. Ich erinnere mich, dass ich auch mit 19 Jahren um Weihnachten extra für einen Tag aus der Schweiz nach Hause kam, um meinen Geschwistern Geschenke vorbeizubringen. Danach ging es sofort wieder zurück (lacht). Im Prinzip hat sich dies bis heute erhalten: Man gibt sehr viel in dieser Zeit.

Was trinken Sie: Punsch, Glühwein oder Feuerzangenbowle?

Am liebsten Feuerzangenbowle – die hat’s in sich.

Öffnungszeiten: Freitag, 23. November und Sonnabend, 24. November von 15 bis 20 Uhr. Dann an allen Adventswochenenden freitags und sonnabends von 15 bis 20 Uhr, sonntags von 14-20 Uhr Zusätzlich von Heiligabend 12 bis 14.30 Uhr, 25. bis 30. Dezember täglich von 13 bis 16 Uhr.

Adresse: Romantik-Hotel Jörg Müller, Süderstraße 8, Westerland