„Yoga meets Music” am Keitumer Watt

Mantra, Mooves und Musik – das sechste Yogafestival an drei Veranstaltungsorten auf Sylt erleben

von shz.de

13. September 2018, 14:23 Uhr

Auch in diesem Jahr folgt das Yogafestival von Freitag, 14. September, bis Sonntag, 16. September, dem Motto: Yoga meets Music. „Das Eins-Werden von Musik und Bewegung und die heilende Wirkung von Gesang und Tanz stehen hier im Fokus. „Unser Festival soll dazu anregen, neue Yogastile auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln und sich auszutauschen”, kündigen die diesjährigen Organisatorinnen Anette Voelmy und Ann Hintzpeter vom Kulturhaus Sylt an, unter dessen Dach das Yogafestival seit sechs Jahren sein Zuhause gefunden hat. „Wir freuen uns in diesem Jahr wieder über die Unterstützung des benachbarten Severin’s Resort & Spa und des Keitumer Kindergartens, denn ohne diese zusätzlichen Räume hätten wir unser sechstes Festival nicht mit diesem neuen, umfangreichen Programm anbieten können.”

Maurice Morell mit seinen „Sylter Suppen“ wird in den Mittagspausen leckere, gesunde Suppen anbieten. Das Festival umfasst Kursangebote und ein Live Mantra Konzert mit Yin Yoga, Ayur Yoga, Faszien Yoga, Aerial und Vinyasa Yoga, und ist für Anfänger und Profis gleichermaßen geeignet. Dieses Jahr kann sogar „Blind“ Yoga ausprobiert werden, eine besondere Erfahrung. Jedes Angebot kann einzeln besucht und separat bezahlt werden, günstiger ist allerdings das Kombiticket für alle drei Tage, das außer dem Aerial-Yoga und Lunch alle Kurse beinhaltet und 108 Euro kostet. Die Aerial Yoga-Kurse müssen wegen der limitierten Teilnehmerzahl separat über dhanya@gmx.net gebucht werden. Die Yoga-Workshops im Severin’s Spa bitte ebenfalls direkt bei Ann Hintzpeter unter info@yogasuite-hamburg.de reservieren, da es auch hier eine begrenzte Teilnehmerzahl gibt. Das Kombiticket sowie die Einzelkarten können nur online über die Seite www.kulturhaus-sylt.de gebucht werden. Ebenfalls dort findet sich das komplette Festival-Programm.